De kleding van Paul Zeper (bijna 33) vind je in meer dan 100 winkels: ‘Andere surfers vinden ons posers’

Paul Zeper (bijna 33) begon vijf jaar geleden met zijn kledingmerk New Amsterdam Surf Association. Nu wordt hij in meer dan honderd winkels over de hele wereld verkocht en hangen zijn kleren in het Rijksmuseum. ‘Tropische stranden en bikinibabes vind je niet bij ons.’

Als het interview is afgelopen, tijdens het aantrekken van de jassen, zegt Paul Zeper: “Eigenlijk vind ik het maar raar om interviews te geven. Alsof het allemaal om mij draait. In de naam zit niet voor niets het woord association. New Amsterdam Surf Association is een community. Het is een team effort en geen onemanshow.”

Het typeert de bescheidenheid van Zeper. Zonder enige kennis en ervaring heeft hij een kledinglabel uit de grond gestampt dat bij de hipste winkels in Tokio en Zuid-Korea wordt verkocht. De avond voor het interview vierde hij met honderd genodigden de NASA-collectie in samenwerking met het Rijksmuseum middels een diner in de eregalerij van het museum. Tijdens zijn speech (‘ik had het helemaal voorbereid, maar ik denk dat ik 90 procent niet verteld heb van de zenuwen’) joelt zijn achterban fanatiek mee. Het werkt zo aanstekelijk dat in no time iedereen de man met het hoedje toejuicht. Het is dan ook best bijzonder dat een relatief klein merk uit Amsterdam gevraagd is om een collectie te ontwerpen als eerbetoon aan de werken van Vermeer.

Genieten van de mooie dingen

Een surfmerk voor mensen uit de stad, zo omschrijft Zeper New Amsterdam Surf Association – kortweg NASA. “Niet de mooiste omschrijving,” lacht hij, “maar je zou ons kunnen samenvatten als een merk door surfers in plaats van voor surfers.” Bij NASA dus geen wetsuits, althans nog niet, maar casual streetwear. Denk oversized sweaters, broeken, hoodies en vesten met de merknaam.

Beeld NASA

“Het gaat meer om een mindset,” zegt Zeper. “We zijn serieus in alles wat we doen, maar we vergeten nooit wat echt belangrijk in het leven is. Genieten van de mooie dingen. Je werkdag verplaatsen, zodat je de dag begint op het water, in Wijk aan Zee. Zolang het nog kan. Eigenlijk typeert het wel mijn leven. Ik hou niet van al die voorbedachte systemen. Ik heb vwo gedaan, maar het idee dat je na de middelbare school direct moest gaan studeren om vervolgens alleen maar bezig te zijn met zo veel mogelijk geld verdienen, waar je pas van kan genieten als je lichaam over zijn piek is, dat stond me niet aan. De weg om ergens te komen is voor mij misschien wel belangrijker dan het doel.”

Voor Zeper liep de weg vooral langs het water, waar hij als tiener fanatiek aan het windsurfen was. Met bijbanen verdiende hij zelf zijn plank en zeilen bij elkaar en fietste zodra er een zuchtje wind was naar de Toolenburgerplas om te oefenen. Op zijn vijftiende, ongeveer een jaar nadat hij was begonnen met de sport, besloot hij zich in te schrijven voor het NK, waar hij erachter kwam dat hij nog niet op het gewenste niveau was. “Na die eerste wedstrijd werd ik nog fanatieker. Ik ben heel competitief en wilde ook bij de top horen.”

Naast het windsurfen was Zeper als tiener ook al geïnteresseerd in mode. “Ik woonde in Hoofddorp, waar streetwear echt een ding was. Daar hoorde een subcultuur bij die me aanstond; breakdancen, streetart. Ik tekende overal graffiti op. Ik had geen schrift waar geen schets op stond. Toen ik mijn profielwerkstuk moest maken, wilde ik iets creatiefs doen in plaats van iets met wiskunde. Met een vriend heb ik toen voor het werkstuk een kledingmerk opgezet met zeefdrukken op T-shirts. Je kunt wel stellen dat het zaadje daar geplant is.”

Vallen en opstaan

Tot zijn 23ste windsurfte Zeper op het hoogste niveau. Hij liep stage in Hawaï en haalde ondertussen zijn vervolgdiploma aan het Grafisch Lyceum. Na zijn studie besloot Zeper zijn heil te zoeken in de mode en begon het merk Dezeep. “Ik heb daar met vallen en opstaan het vak geleerd. Wist ik veel dat je afmetingen moet doorgeven om een fatsoenlijk T-shirt te krijgen. Ik stuurde gewoon een plaatje naar een fabriek en was oprecht verbaasd dat er geen fatsoenlijk shirt terugkwam. Of dat er verschillende kwaliteiten zijn. Ik heb weleens een zending gekregen die van ellende uit elkaar viel.”

Onder Dezeep bracht hij ook het merk New Amsterdam uit. Langzaam maar zeker zag hij meer potentie in New Amsterdam dan in Dezeep en stopte met het merk.

“Bij surfen denken de meeste mensen meteen aan witte stranden, een felblauwe zee, bikinibabes en een hippiecultuur. Van die gasten die in een busje van spot naar spot rijden. Hartstikke leuk, maar zo ziet surfen in Nederland er niet uit. Als je in dit land goed wil worden, lig je heel wat keren in ongezellige omstandigheden in het water. Geen uitzicht op wuivende palmbomen, maar Tata Steel. Die echtheid, dat willen we in ons merk laten terugzien. Op het strand vallen we ook uit de toon bij de andere surfers.” Lachend: “Die vinden ons posers in onze stadse outfits.”

Beeld NASA

Surfen met Vermeer

Vorig jaar maakte NASA een overhemd waarop De bedreigde zwaan van Jan Asselijn was afgedrukt. Het shirt werd opgemerkt door het Rijksmuseum, waar het schilderij hangt. Zij nodigden het NASA-team uit voor een gesprek, dat uiteindelijk leidde tot een samenwerking in de vorm van een kleine, tiendelige Vermeercollectie. “We wilden laten zien dat we meer zijn dan alleen T-shirts en sweaters. Ter inspiratie hebben we bewust gekozen voor alleen werken die in het Rijksmuseum hangen. Dat past ook meer bij ons,” zegt Zeper.

Het blauwe jasje in de collectie speelt een belangrijke rol in hun campagnebeeld, waarvoor ze hun community fotografeerden in een moderne setting van het beroemde Vermeerschilderij Brieflezende vrouw in het blauw. In plaats van naar een brief, kijken de modellen op hun telefoon. Vermoedelijk naar het weerbericht, want surfen is en blijft de verbindende factor in deze groep. Daarom zijn er zelfs surfboards met Vermeerafbeeldingen gemaakt en kreeg Het straatje van Vermeer een surfplank erin verwerkt op een shirt en shawl.

Naast grote plannen voor het merk wil Zeper met NASA ook iets terugdoen voor de maatschappij in de vorm van een Surf Academy. “Surfen is best een decadente sport, omdat het materiaal duur is. Daarom zie je veel dezelfde types in die wereld rondlopen. Ik had geen ouders die het voor me betaalden en heb het helemaal zelf gedaan. Ik gun kids die het nodig hebben een duwtje in de rug, omdat ik weet hoe zwaar het kan zijn als je het zelf moet doen.”

“Natuur kan je zoveel rust geven. Zeker hier in de stad zijn we te veel bezig met social media. Dat kan allemaal niet als je in het water ligt. Daar moet je je bewust zijn van jezelf en je omgeving. Het is eigenlijk heel mindfull. We hebben al een keer een kamp georganiseerd, maar ik hoop in de toekomst dat we een bus voor de winkel kunnen neerzetten met materialen voor iedereen die wel wat surf in het leven kan gebruiken.”

New Amsterdam Surf Association heeft een flagshipstore op de Nieuwezijds Voorburgwal 252. De NASA X Vermeer-collectie is ook verkrijgbaar via het Rijksmuseum, of online via www.newamsterdamsurf.com.