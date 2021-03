De klas verspreid over twee lokalen: de middelbare school is weer open

De klas van wiskundeleraar Kamuran Dinc is verdeeld over twee lokalen. Beeld Dingena Mol

Pendelen, dat is het recept van de dag. Wiskundeleraar Kamuran Dinc heeft zijn stappenteller niet bij zich, maar hij zou een topscore behalen: af en aan wandelt hij heen en weer, van de ene helft van de eerste klas naar de andere, van het ene lokaal naar het andere. En dat allemaal binnen de, naar iedereen hoopt, veilige bubbel op de begane grond van Kiem Montessori in de Tweede Oosterparkstraat.

Net als overal in Amsterdam mochten ze weer, de leerlingen en docenten van Kiem, een knusse school vlak bij de Wibautstraat. Sinds half december, toen de middelbare scholen de deuren sloten, was het toch zomaar ineens 2,5 maand later. En helemaal zoals het vroeger was, is het ook nu nog steeds niet, maar iedereen is blij er weer te zijn. Een van de leerlingen: “Wat ik het meest heb gemist? De broodjes kip.”

Compartimenten

De sfeer houdt het midden tussen uitgelaten en net doen of er niets aan de hand is – we praten over pubers per slot van rekening. De leerlingen laten het over zich heen komen, ze zijn nou niet direct bewust bezig met wat er allemaal anders is. De docenten moeten echter alle zeilen bijzetten.

Want anders is het. De vmbo-school, die 180 leerlingen telt van wie er vandaag tegen de 140 fysiek les zullen krijgen, is gecompartimentaliseerd. Boven is boven en beneden is beneden, heen en weer lopen is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Trappenhuizen zijn eenrichtingsverkeer: wie naar de eerste verdieping wil, moet buitenom. Conciërge Peter Stokroos zet nog maar eens een zo’n typische middelbareschoolkamerplant voor de toegangsdeuren.

Probleem: de keuken is boven. Leerlingen die beneden zitten en gewend zijn ’s middags een broodje te halen, zouden te veel verkeer veroorzaken. Gelukkig is deze school er een van de menselijke maat. De leerlingen kunnen dus een mailtje sturen naar Sema Kelebek in de keuken, die dan aan de slag gaat en, als het goed is, ­precies op tijd bij de lokalen langsgaat met de ­bestellingen. Hoe chic is dat?

Tafeltje regelen

Zo’n eerste dag is het nog aftasten. In theorie staat de corona-organisatie als een huis. De leerlingen uit de derde en vierde gingen ook de afgelopen tijd al naar school, de eerste- en tweedeklassers zijn de helft van de dagen welkom. Directer Tuncer Akyazi is tot in het weekend bezig geweest om het allemaal te regelen.

Ramen moeten open, in ieder lokaal staat een apparaatje dat de luchtkwaliteit meet. Mondkapjes, anderhalve meter en handen wassen, het is wat het is, zegt conciërge Stokroos.

Ingewikkeld is het wel. Hoewel er minder leerlingen zijn, zijn er juist meer docenten en assistenten nodig. Vandaar ook het heen en weer ­gewandel van wiskundeleraar Dinc: zijn klas zit verspreid over twee lokalen. Iedere keer als hij oversteekt, maakt een onderwijsassistent de omgekeerde gang.

Vooralsnog gaat het goed. Een enkele leerling meldt zich vandaag al, terwijl ze pas morgen ­fysiek les blijkt te hebben. Voor haar wordt een tafeltje geregeld, zodat ze de onlinelessen kan volgen vanuit het schoolgebouw. De leerlingen zijn blij. Hoewel: vanmorgen was het wel een beetje vroeg.

“Héél vroeg,” zegt Paulina. “En de lessen op school duren langer. Maar ik denk wel dat dit ­beter is.”