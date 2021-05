De klas mag weer vol, maar niet alle leerlingen zijn blij: ‘Ik kan niet meer in bed liggen’

Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, praat met leerlingen van het IJburg College. Beeld ANP/Evert Elzinga

Tim (17) vindt het wel een beetje jammer. Nu hij weer elke dag in de klas moet zijn, vertelt hij aan demissionair onderwijsminister Arie Slob, kan hij de lessen niet meer volgen vanaf zijn favoriete plek. “Ik kan niet meer in bed liggen,” mokt de havist. Trots: “Maar ik was vandaag maar 2 minuten te laat.”

De meeste van zijn klasgenoten zijn juist wél blij. Rozemarijn (16) denkt dat ze op deze manier, volledig klassikaal, toch beter onderwijs krijgt dan deels online/deels in halve klassen. “En dat is belangrijk voor de toetsen.” Eind van de maand staat immers nog een toetsweek gepland. Terwijl het geluid van langsrijdende vrachtwagens door de open ramen het lokaal binnenkomt, zegt een andere havist soms moeite te hebben gehad om zich thuis te focussen op de onlineles. En dat dat ook z’n weerslag heeft op haar motivatie.

Plakband

‘Welkom 4HE’, heeft biologieleraar Koen Knip op het bord geschreven. Zijn bureau staat in een vak dat op de grond met geelzwart plakband is afgezet. Daarbinnen mogen de leerlingen niet komen. “Lesgeven op 1,5 meter is niet realistisch. Je hebt toch de neiging om bij een vraag toch even over iemand schouder mee te kijken. Dan pak ik het mondkapje maar weer.”

Rond het bureau van de docent is met geelzwart tape een vak afgezet. Daarbinnen mogen de leerlingen niet komen. Beeld ANP/Evert Elzinga

Onderling hoeven de scholieren geen anderhalve meter afstand te houden, nu de middelbare scholen vanaf vandaag weer helemaal open zijn. Lang niet alle scholen deden dat al, stelde koepelorganisatie VO-raad. Maar vanaf volgende week maandag, 7 juni, moeten zij wél weer helemaal open. Tot ongenoegen van sommige scholen; zij vragen zich af of dat nodig is zo vlak voor de zomervakantie en of de docenten – lang niet allemaal al gevaccineerd – niet te veel risico lopen in volle klassen.

“Deze regel geldt voor alle scholen,” zegt Slob streng. Natuurlijk, zegt hij, een docent met een kwetsbare gezondheid die nog geen vaccinatie heeft gehad, wordt niet voor de klas gedwongen. Daar moet elke school zelf afspraken over maken.

Zelftest

Daarbij worden alle leraren én leerlingen geacht twee keer per week een zelftest te doen. Slob heeft dat, zegt hij, maandagochtend zelf ook gedaan. Klas 4HE ook? Een stuk of twintig paar ogen kijken de ChristenUnie-bewindsman vragend aan. Directeur Jolanda Hogewind geeft aan dat nog geen leerling een zelftest heeft gekregen. “Die reiken we vandaag uit.”

Leraar Knip was van plan de les te beginnen door samen een zelftest te doen, maar toen kwam de minister zijn lokaal in. “Misschien aan het einde van de les.” Achterin het lokaal klinkt gemompel: “Leuk man, zul je zien dat er iemand positief test en dan zitten we allemaal weer thuis.”

Directeur Jolanda Hogewind van het IJburg College neemt met minister Slob een kijkje bij sporthal IJburg, waar leerlingen bezig zijn met het eindexamen maatschappijleer. Beeld ANP/Evert Elzinga

Slob zit achter het bureau van de biologieleraar – zelf gaf de minister jarenlang maatschappijleer – en stelt vragen. “Hielden jullie de coronaregels altijd in acht?” Achterin de klas begint een groepje jongens te proesten. Cynisch: “Ja, echt áltijd.” Voor in de klas klinkt ook dat de regels niet altijd werden nageleefd. “Wel in de klas,” zegt Bowey (17). “Maar in de pauzes niet altijd.” Bovendien: ná schooltijd was er niemand om toe te zien op de naleving.

Voorrang vaccinatie

Leraar Knip heeft zelf ook een vraag voor de minister. Want waarom hebben leraren eigenlijk geen voorrang gekregen bij de vaccinatiestrategie? “We hebben het advies van de Gezondheidsraad gevolgd,” begint hij formeel. Later geeft hij toe dat hij het liever wél had gedaan. “Maar omdat de vaccins toen nog schaars waren, was dat dan ten koste gegaan van een andere groep, de mensen met een kwetsbare gezondheid. En dat wilden we ook niet.”

Ook directeur Hogewind had liever gezien dat haar team, dat ‘nu weer blootgesteld wordt aan allerlei invloeden’, al de bescherming van een vaccinatie zou hebben. Slob begrijpt het, zegt hij terwijl hij zijn bovenarm beetpakt. Zelf heeft hij daar zijn eerste prik al in zitten. “Vanwege mijn leeftijd, dat zien jullie misschien wel aan de kleur van mijn haar. De tweede vaccinatie moet ik nog krijgen.”

Rozemarijn steekt haar vinger op. “Worden wij óók gevaccineerd?” wil ze van Slob weten. “Dat is een goede vraag. Daar moeten we het als kabinet de komende tijd verder over spreken. Zou je het willen?” Rozemarijn is duidelijk: als het kan en mag, dan wil zij ook wel een prik.