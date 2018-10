De Kinderboekwinkel zoekt een nieuwe eigenaar

3500 De Kinderboekwinkel heeft ruim 3500 titels op de planken staan.

Het leverde reacties op, maar geen kopers. De Kinderboekwinkel, met ruim 3500 titels op de planken, besloot vervolgens de overname via vak­bladen, online kanalen en het etalageraam naar buiten te brengen. "Het A4'tje op het raam zorgt ervoor dat we een ander gesprek hebben met klanten: ze maken zich zorgen."



Menig boekhandelaar heeft in de afgelopen jaren de deur moeten sluiten vanwege de veranderende markt en de online concurrentie van webshops. "Ook wij hebben er last van. De marge op boeken is niet groot en een boek is online snel besteld," zegt Hartog.



Advies voor iedereen

En toch heet Pluk met zijn rode kraanwagen bij de ingang nog elke dag vele kinderen, ouders en grootouders welkom. Op de planken bewijzen het werk van Annie M.G. Schmidt en de avonturen van de tweeling Hielke en Sietse en hun Kameleon nog maar eens de waarde van een goed kinderboek.



Ook voor de niet-geijkte uitgaven kun je bij De Kinderboekwinkel terecht. "Wij bieden een markt voor schrijvers van wie de boeken nergens anders worden verkocht, zelfs niet online. Daarbij lezen we de meeste boeken zelf, om zo de klant het beste te kunnen adviseren," zegt Hartog. "Wij mogen ons oprecht gespecialiseerd noemen. Dat waren we in 1975 al, en dat zijn we volgend jaar hopelijk nog steeds."