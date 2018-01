De Key zet brandwacht in bij nasmeulend café Oslo

Hoewel de brandweer de brand woensdagavond al meester was, moest er donderdagmiddag toch weer worden uitgerukt. "Het isolatiemateriaal tussen de vloer en het plafond is van een materiaal dat nog lang blijft smeulen. Door het bluswater is de vloer instabiel geworden en is het lastig om er goed bij te komen. Soms kan het nog een beetje gaan roken en aanwakkeren. Dat is vanmiddag gebeurd," aldus de zegsvrouw.



Omdat er overdag mensen aanwezig zijn om het pand te herstellen, was de brandweer er snel bij. Om te zorgen dat bewoners zich donderdagnacht ook veilig voelen, heeft De Key de brandwacht ingeschakeld.



De brand ontstond iets na 20.00 uur 's avonds in het afzuigsysteem van het café. Meer dan tien woningen en een aantal nabijgelegen restaurants moesten worden ontruimd.



De meeste omwonden konden donderdag rond 16.00 uur terug naar hun woningen. Zes woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Het zal zeker zes maanden duren voordat die woningen weer bewoonbaar zijn.