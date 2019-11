De kerstballen van Fred van Leer

Sinterklaas is bijna in het land, dus het is de hoogste tijd voor Kerstmis. Fred van Leer heeft een eigen kerstballencollectie en Nicolette van Dam komt met Mini & Me. Dat is kleding speciaal voor fashion mammies en hun mini me’s.

Een zinnetje om even bij te gaan zitten.

Ik stap de pop-up binnen en ik hoor meteen Mariah Carey.

Jongens, ik ben hier nog helemaal niet aan toe.

De ruimte bestaat grotendeels uit trappen, twee naar boven, en een naar beneden. Dat zag er op de tekentafel vast heel kunstig uit, maar in de praktijk blijft er wat weinig ruimte over, om rond te lopen bijvoorbeeld.

Er zijn heel veel mensen uitgenodigd, dat wil zeggen: vrouwen die gekleed zijn alsof ze zo meteen al aan het kerstdiner aanschuiven, maar dit is gewoon een dinsdagmiddag in de Cornelis Schuytstraat.

“Ik ga volgend jaar Ahoy doen, hoor,” roept Van Leer. “Het is veel te klein hier.”

Joh.

Ik ga op een stukje trap staan. Om me heen zoenen vrouwen elkaar uitbundig goedendag.

Ik wist dat niet, maar bijkletsende vrouwen in een te kleine ruimte is dus claustrofobischer dan vier wanden die op je afkomen in een lift.

“Oh my god!!”

Vlakbij mijn linkeroor. Iemand heeft iemand een tijdje niet gezien, betekent dat.

En daar is Mariah Carey weer, ook nu met All I want for Christmas.

Ik blijf stilletjes op mijn stukje trap staan en wacht. Ik weet nu hoe een pinguïn zich voelt.

Kijk, daar komen de praatjes.

Van Dam vindt het niet normaal, al die lieve meiden hier en ook een paar mannen, dat is ook ontzettend lief.

Mieke van Deursen is vooral trots op deze locatie, het was geen peulenschil deze te krijgen, kan ze ons vertellen.

Volgens Van Dam is Shoeby een echt familiebedrijf en dat merk je aan alles. Er zit zoveel liefde in dit bedrijf en dat wordt allemaal in deze collectie gestopt.

Van Leer wil ook graag iets zeggen, maar Van Dam houdt hem nog even af: “Jij mag zo met je ballen.”

Het is ook moeilijk die te laten liggen, ik snap het.

En daar is Van Leer even later: “Bij mij wordt er ook veel liefde in gestopt. Aan de achterkant.”

Je denkt nog even, hij doet het niet, hij laat het gewoon lopen. Maar nee.

En: “Ik ben dol op ballen. Volle, grote, glimmende ook, ja.”

Fred van Leer zit duidelijk in het mapje getapt/man/gay, vlak achter Gordon. Misschien proberen ze het wel, maar is het te veel gevraagd gewoon.

Wat Shoeby’s Wintercircus

Waar Pop-up Shoeby, Cornelis Schuytstraat

Wie Nicolette van Dam, Fred van Leer, Mieke van Deursen, Anouk Smulders, Lieke van Lexmond, Daphne Deckers, Leontine Borsato

Wanneer dinsdag 12 november, 12.00 tot 14.00 uur Drank en spijs **

Sfeer **

Hans gaat Kick Out Mariah beginnen

Stylist Fred van Leer en presentator Nicolette van Dam: "Gelukkig vinden mijn twee kinderen het allebei leuk. Anders is het niet te doen." Beeld Hans van der Beek

Fashion mammies Marleen Geurts en Joyce Valentijn en mini me's Mila, Indy en Stacey. Beeld Hans van der Beek

Leontine Mourits, manager van Van Dam, presentator Anouk Smulders en maandeskundige Lieke van Lexmond. Smulders: "Ik eet snel een broodje aan de overkant." Gelijk heeft ze. Beeld Hans van der Beek

Zakenvrouw Connie Witteman en schrijfster Daphne Deckers. Beeld Hans van der Beek

Stylist Manon Meijers en ontwerper Nikkie Plessen (beiden ook de IT-specialisten van Van Leer), Mieke van Deursen (Shoeby) en BN'er at large Leontine Borsato. Beeld Hans van der Beek