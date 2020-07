De Jaap Edenbaan krijgt een tweede ijshal

Beeld Lin Woldendorp

De gemeente geeft daarmee invulling aan zowel onderzoek naar de wensen van schaatsers als een energiever­gelijking met andere ijsbanen. De ­gemeente wil het nieuwe ijscomplex in 2023 gerealiseerd hebben.

De Edenbaan is de oudste buiten-kunstijsbaan in Nederland die nog in gebruik is. Het is al langer bekend dat de ijshal tot op de draad versleten is. De hal is gebouwd in 1973 en voldoet niet meer aan de wensen van de ­gebruikers. IJshockeyers en kunstschaatsers moeten nu regelmatig noodgedwongen gebruikmaken van het krabbelbaantje naast de 400 ­meterbaan.

Eerder was er sprake van dat elders in Amsterdam een nieuwe ijshal zou komen, maar in april werd bekend dat er een uitbreiding op het terrein van de Edenbaan moest komen.

Twee keer zoveel ijs

Het onderzoek dat recent is uitgevoerd onder verenigingen die van de hal gebruik maken, maakt duidelijk dat er vooral behoefte is aan véél meer vierkante meters ijs. Het blijkt dat er behoefte is aan ongeveer 1,7 tot 1,8 ­ijsvloeren van 30 bij 60 meter. Nu moet de Edenbaan het doen met één zo’n ijsvloer.

Dat de gemeente er nu naar streeft het aantal vierkante meters ijsvloer te verdubbelen is heel goed nieuws, zegt Joris Wouters, directeur van de ijsbaan. “Wij zitten regelmatig helemaal vol. Dit onderzoek bevestigt dat er een enorme behoefte is aan meer ijs, we hoeven ons niet langer te baseren op aannames.”

In het plan wordt uitgegaan van twee hallen: een met alle voorzieningen en een die wordt uitgevoerd als trainingshal. Dat de Jaap Edenbaan nu ­extra ijs krijgt, maakt dat het ­complex net iets ruimer in zijn jasje zit, zegt Wouters. “We houden zelfs capaciteit over, die we zelf kunnen ­exploiteren.”

De buitenbaan blijft een openluchtbaan. Recreatieve gebruikers en ­cursisten hadden in dat ­opzicht een duidelijke voorkeur. Bij verenigingsleden verschilden de ­meningen meer. Door die baan niet te overkappen, wordt volgens de gemeente de grootste groep gebruikers ­bediend.

Structureel tekort

De verwachting is dat de buitenbaan ook voor de fanatiekste gebruikers zal ­voldoen, schrijft wethouder Simone Kukenheim aan de gemeenteraad. ‘Bij slecht weer zullen deze gebruikers uitwijken naar een overdekte baan in de omgeving. Om ze tegemoet te ­komen kijken we of we hen gecombineerde abonnementen of iets dergelijks kunnen aanbieden.’

Kukenheim is enthousiast over de plannen. ‘Zo lossen we het structurele tekort aan ijs voor kunstschaatsers, shorttrackers en ijshockeyers op. De buitenbaan blijft onoverdekt: dat is uniek en daar ben ik heel blij mee. Niets is zo fijn als buiten schaatsen en vele generaties zullen daar een hoop plezier aan beleven.’