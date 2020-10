De illegale e-step rukt op in het straatbeeld

Overal te koop, dikwijls in het straatbeeld, maar nog altijd strafbaar volgens de regels. Beeld Jakob Van Vliet

Manshoge stapels pal naast de roltrappen van de Mediamarkt in Zuidoost. In de aanbieding: elektrische stepjes. Voor iets meer dan 250 euro kan je met ruim 20 kilometer per uur door de stad zoeven, rechtop, de wind in je haren, de koning van de weg.

Niet dat het mag. In kleine lettertjes staat erbij: geschikt voor privéterrein, zoals de tuin of de oprit. Hoe uitstootvrij ook, steprijders op de openbare weg zijn strafbaar. Of elektrische stepjes ooit worden goedgekeurd voor gebruik is maar de vraag.

Veel Amsterdammers trekken zich niet aan van het verbod: twintigers op e-stepjes schieten doodgemoedereerd over straat. Een van hen, hij wil niet met zijn naam de krant, zegt te weten dat hij een risico neemt. “Maar het is een handig vervoermiddel, de kans dat ik een bon krijg is nogal klein, er wordt niet gehandhaafd.”

Onverzekerd

De politie kan dat niet bevestigen maar ook niet ontkennen. Volgens een woordvoerder is het lastig te zeggen hoeveel bekeuringen er worden uitgeschreven. “Zo registreren wij dat niet. Agenten op straat treden wel op, maar we weten niet precies hoe vaak.”

De politiewoordvoerder wijst erop dat berijders niet alleen strafbaar zijn, maar bij een ongeval niet verzekerd. “De remmen en de stabiliteit laten te wensen over,” geeft hij als argument voor het uitblijven van goedkeuring. Ongelukken gebeuren, blijkt ook uit onderzoek.

Voor de keuringsinstantie RDW is de elektrische step kennelijk een moeilijk geval. Terwijl onlangs nog de BSO-bus werd goedgekeurd als opvolger van de Stint en omringende landen e-steps toelaten, blijft regelgeving in Nederland achter.

De branche dringt aan. Voi uit Zweden, naar eigen zeggen Europees marktleider, wil met deelstepjes naar Nederland komen. Voor een veilige introductie is duidelijke regelgeving nodig, zegt een woordvoerder. “Dit kan niet zonder nauwe samenwerking met nationale en lokale overheden. Veiligheid is prioriteit voor reizigers en omwonenden te midden van corona in het nieuwe normaal. Proeven met e-steps zijn essentieel.”

Gemiste kans

Iets soortgelijks probeert Bird al langer, met het oogmerk in Amsterdam te beginnen. Landenmanager Jonatan de Boer: “Nederland is het enige land waar we niet mogen, omdat de e-step hier verboden is op straat. In steeds meer Europese steden worden ze gebruikt om snel naar je bestemming te reizen. Het is een gemiste kans, steden slibben dicht, een deelstep kan een mooi alternatief zijn.”

Dat het langzaam gaat met toestemming voor e-steps heeft ook te maken met het noodlottige Stint-ongeval in 2018 in Oss. De Boer: “Men is daardoor nóg kritischer geworden over het toelaten van nieuwe voertuigen. Ik vind het niet slecht dat Nederland kritisch is, veiligheid is een heel belangrijk onderdeel van de discussie.”

Na de zomer komt er nieuwe regelgeving, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wat dat betekent voor e-steps, wil hij nog niet zeggen.