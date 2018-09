De Hyperloop start straks mogelijk op Schiphol

Als wij de buis de helft goedkoper kunnen maken, wordt de hele Hyperloop 40 procent goedkoper

Tata Steel in IJmuiden doet mee aan de ontwikkeling van de vacuümbuizen. De eerste schaalmodellen zijn al gemaakt van slimme stalen buis­constructies die oersterk en toch relatief licht zijn.



Buizen grote kostenpost

Er wordt gedacht aan bovengrondse buizen op een draagconstructie waardoor hoogteverschillen in het landschap worden gecorrigeerd. "Het gewicht moet dus laag zijn en toch goed bestand tegen de druk van buitenaf," zegt Paul de Vries van Tata Steel, hoofd van de afdeling die verbeterde staalproducten uitdenkt.



"Door het vacuüm hebben de buizen voortdurend de neiging in elkaar te klappen. Normaal zou je de wanden dan 2 of 3 centimeter dik maken, met verstevigingsringen rondom. Maar dan wordt het heel zwaar en moeilijk om op palen te zetten."



Daarbij gaat het ook om de kosten. "Tachtig procent van de kosten gaat zitten in de buizen en de rails. Dus als wij de buis de helft goedkoper kunnen maken, wordt de hele Hyperloop 40 procent goedkoper."



Bij Tata Steel zijn ze er al twee jaar mee bezig. Als het niks wordt met de Hyperloop, komt de kennis voor lichtgewichtbuizen uit staal altijd weer van pas. "We kunnen ze ook gebruiken voor booreilanden, wind­turbines of om gas door te transporteren."