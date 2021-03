De horeca heeft snel geld nodig, maar banken geven niet thuis

Café ’t Monumentje in de Jordaan is al maanden dicht. Beeld Evert Elzinga

“Banken zien geen directe noodzaak om de horeca te steunen,” zegt verkoopdirecteur Jacco Potkamp van Grolsch, “maar het is nu cruciaal dat horecabedrijven schulden herfinancieren. Er is nu een heel klein beetje licht aan het einde van de tunnel met de vooruitzichten voor heropening, maar dat betekent dat ook de rekeningen weer betaald moeten worden, de huur, de fiscus. Dat geld is er niet.”

Banken gered met gemeenschapsgeld

“Sinds april vorig jaar praten we hier al over met banken en overheid,” zegt Potkamp, “maar we zien nog altijd geen verbetering. Er is overbruggingskrediet nodig – en vlot ook.”

Als de banken en overheid hun starre houding tegenover horecaondernemers niet snel laten varen, vallen de gevolgen van de coronacrisis voor de horeca nog desastreuzer uit, zeggen ondernemers, bierbrouwers en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

“De banken zijn de vorige crisis gered met ons gemeenschapsgeld,” zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. “Zij moeten wat terugdoen voor de maatschappij, maar nu andere bedrijven hulp nodig hebben, geven ze niet thuis. In gesprekken tonen ze wel veel begrip, maar vervolgens verschuilen ze zich achter risicoprofielen.”

Hulp van brouwers

Banken zijn van oudsher terughoudend met financiering van de horeca, vaak omdat die volgens hun regels te veel risico opleveren. Daarom zijn veel brouwers, Heineken en Grolsch voorop, grootfinanciers van cafés en restaurants geworden. “Wij hebben het geld en de mensen niet om de Nederlandse horeca te redden,” zegt horecatopman Marc Josephus Jitta van Heineken. “Er zijn alleen al 50.000 cafés, waarvan een deel echt hulp nodig heeft. We hebben daar de banken voor nodig.”

Heineken en Grolsch bieden de banken nu aan extra garanties te geven en voor een groter deel borg te staan voor leningen en kredieten. Daarnaast bieden ze hun kennis aan. “Wij hebben een heleboel specialisten die horecaondernemers beoordelen,” zegt Jitta. “Wij kunnen de banken helpen om te bepalen welk risico ze lopen en daarbij samen optrekken.”

Potkamp van Grolsch: “We willen één loket waar horecaondernemers terechtkunnen en daar met de banken en overheid vorm aan geven. Horeca is het sociale vaccin tegen de coronacrisis. Daar zit ook voor de banken een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij.”

Gebrek aan perspectief

“Wij herkennen niet het beeld dat we extreem terughoudend zouden zijn,” zegt een woordvoerder van Rabobank. “Ook in deze pandemie zijn wij bereid horecaondernemers bij te staan. Maar de risico’s nemen toe, vooral bij bedrijven die direct geraakt worden door covidbeperkingen.”

“De overheid vraagt ons expliciet te toetsen of een lening verantwoord is. Naarmate de crisis langer duurt, wordt het antwoord op die vraag vaker nee. Dat is een harde boodschap, maar uiteindelijk is dat in het belang van ondernemer, bank en onze spaarders.”

ABN Amro ontkent strenger te zijn bij horecafinancieringen. “We bekijken elke aanvraag afzonderlijk,” zegt een woordvoerder. “Een onderneming die voor corona al slecht zat en zich niet heeft aangepast, komt moeilijker in aanmerking voor financiering.”

Op het hulpaanbod van de brouwers reageert de bank terughoudend. “Om eerlijk te zijn stranden de meeste financieringsaanvragen niet op dekking van de lening, maar op gebrek aan perspectief: is het aannemelijk dat kredieten kunnen worden afgelost uit de kasstroom? Een toelichting van de brouwers daarbij kan helpen.”