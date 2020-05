De heropening van de horeca: ‘Het wordt echt thuiskomen maandag’

Raydehl Hernandez. Beeld Eigen foto

Raydehl Hernandez, souschef de Waterkant in West

“Ik kijk er heel erg naar uit om weer lekker te gaan koken voor onze gasten,” zegt kok Raydehl Hernandez van de Waterkant. De afgelopen weken heeft hij niet stilgezeten qua kokkerellen, maar minder dan normaal. “We hebben een tijdje afhaalgerechten gemaakt, maar daar zijn we op een gegeven moment weer mee gestopt. Daarna heb ik vooral geverfd, schoongemaakt en de boel opgeknapt.” In die tijd heeft hij veel voor vrienden en familieleden gekookt. “En lekker veel gebarbecued met dit mooie weer.”

Hernandez is benieuwd hoe het de eerste dagen zal lopen in de keuken. “We werken met minder mensen en we weten natuurlijk niet hoeveel mensen er precies komen. Dus dat is even afwachten.” Toch lijkt het erop dat het druk gaat worden maandag. “Een paar vaste gasten zeiden al grappend dat ze gespaard hebben om de hele menukaart te kunnen bestellen.”

De kaart is door de chefs iets ingekort, maar de succesnummers staan er nog op. “Zoals sotosoep, nacho’s en burgers.” Hernandez kijkt er zelf het meeste naar uit om weer roti te maken. “Daar houd ik van: je bent er de hele dag mee bezig, waardoor het alleen maar lekkerder wordt.”

Sjoerd Blekman. Beeld Eigen foto

Sjoerd Blekman, eigenaar café Blek in de Rivierenbuurt

Café Blek zit middenin de Rivierenbuurt en vervult volgens Sjoerd Blekman een buurtfunctie. “We zijn een soort huiskamer en mensen liepen vroeger de hele dag door, in en uit.” Dat kan nu niet. Ook bij Blek moeten mensen reserveren, zowel voor het terras als voor een plek binnen. “We hebben voor 12.00 uur al veel reserveringen staan. Allemaal van vaste gasten. Ook de rest van de dag zit al aardig volgeboekt,” zegt de café-eigenaar.

“Mijn vrouw Emilie en ik kijken heel erg uit naar de gezelligheid. We hebben sommige gasten wel gezien bij het thuisbezorgen van drankjes en eten, maar het is fijn om ze weer over de vloer te hebben.” Blekman verwacht wel dat het anders wordt dan voor de coronacrisis: “Normaal gesproken hebben de gasten veel contact onderling en gaan ze even bij elkaar aan tafel zitten. Dat kan nu natuurlijk niet.”

Voor de opening zijn de nodige aanpassingen gedaan. “De kaart wordt waarschijnlijk iets minder uitgebreid dan normaal. Gewoon om even te kijken hoe het allemaal gaat. Ook openen we niet meteen alle taps, want anders bestaat de kans dat de fusten bier niet op tijd op gaan en dat is zonde.”

Afra In der Maur. Beeld Eigen foto

Afra In der Maur, stamgast bij bar Kosta in West

Op de dag dat de horeca dicht ging vanwege het coronavirus zat Afra In der Maur met een vriend bij haar lievelingsbar Kosta. “Het begon langzaam leeg te stromen en we bleven als laatste over. Ik zei voor de grap dat ik wel een camembert wilde meenemen, want dat bestel ik graag. Die gaf het personeel mee, samen met een sapje en een pak melk. Ze wisten toch niet hoelang het zou gaan duren.”

Meteen toen er gereserveerd kon worden voor maandag, boekte In der Maur een plekje op het terras. “Ik kan echt niet wachten. Eindelijk weer wat leven om je heen.” Met mooi weer zit ze graag op het terras. “Heerlijk als je in de zon zit en mensen komen gezellig aanwaaien.” Dat kan door het verplichte reserveren niet, maar ze is er niet al te rouwig om. “Er hangt altijd een goede sfeer bij Kosta en het wordt sowieso relaxed.” Wat ze als eerste gaat bestellen? “Een witbiertje of een glas wijn en sowieso de camembert uit de oven.”

Max Hagedorn. Beeld Eigen foto

Max Hagedorn, stamgast bij café Eijlders in Centrum

“Voordat corona begon kwam ik zeker 2 à 3 keer per week bij Eijlders. Dus het was wel even wennen toen dat niet meer kon,” zegt Max Hagedorn. “Het is echt de hangplek voor mijn vriendengroep. Lekker koude biertjes drinken en meebleren met André Hazes.” Hagedorn al helemaal klaar voor maandag. “De reservering staat. Ze openen om 12.00 uur, wij staan er om 11.55.”

Wat hij gaat bestellen weet Hagedorn al. “Een ijskoude Mooie Nel van de tap.” Dat worden er waarschijnlijk meer dan een en dus heeft hij de dinsdagochtend vrij genomen. “Ik weet zeker dat het laat wordt.” Maar hij komt niet alleen voor de biertjes. “De sfeer is goed in Eijlders. Er komen mensen van alle leeftijden en als je binnenstapt, begroet het personeel je altijd.” Aan de muur van het café hangen meerdere polaroids van zijn vriendengroep. “Het wordt echt thuiskomen maandag.”

Rosa Burger. Beeld Eigen foto

Rosa Burger, eigenaar van café Fonteyn op de Nieuwmarkt

“Vanaf het moment dat bekend was dat we weer open mochten zijn we overspoeld met mailtjes en telefoontjes van vaste gaste en enthousiaste buurtbewoners”, vertelt Rosa Burger, eigenaar van café Fonteyn. “Om te zeggen dat ze niet kunnen wachten om weer lekker bij ons op het terras te zitten en in welke dingen van de menukaart ze zin hebben.” Zelf staat Burger ook te trappelen. “Lekker weer gasten ontvangen en leven in je zaak. Daar doe je het toch voor. Ook heb ik het personeel erg gemist."

Om alles in goede banen te leiden heeft Burger een speciale coronahost aangesteld. “Die stelt gasten de verplichte vragen en plaatst ze vervolgens aan een tafeltje. Ook let de gastvrouw erop dat personeel en gasten hun handen vaak genoeg desinfecteren en tafels niet verschuiven. “Daardoor hoeven we niet met tijdslots te werken, daar keken we erg tegenop. Gasten kunnen dus zolang blijven zitten als ze willen.”

Naast de speciale host wordt de kaart ook iets aangepast. “De kaart is een stuk verkleind. Je hebt veel minder gasten en anders blijf je misschien met restpartijen zitten. Maar de klassiekers zoals bitterballen en zoete aardappelfrietjes staan er gewoon op.” Burger denkt dat het ondanks de maatregelen weer net zo gezellig wordt bij Fonteyn als voorheen. “Die typische Fonteyn-sfeer gaan we zo goed en zo kwaad als het kan weer creëren.”