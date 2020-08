De hele nacht wakker door een illegaal feest: ‘Pure anarchie’

De politie en de marechaussee maakten begin juli een einde aan een illegaal feest in het Amsterdamse Bos. Beeld Marechaussee Schiphol

Het begon rond acht uur, zaterdagavond. Snelle beats vanaf de oever van de Gaasperplas, niet ver bij de woning van Margo Rens vandaan. “Oordopjes, dubbel glas, het hielp allemaal niets. We hebben alle ramen en deuren potdicht gedaan, ondanks de warmte. Maar tegen zoveel lawaai is niets bestand. Pas tegen half zeven de volgende ochtend werd het stil. Ik heb de hele nacht geen oog dichtgedaan.”

Ook haar buurvrouw Geeske Hendriksen heeft weer wakker gelegen van wat zij ‘zogenaamd spontane feestjes’ bij de Gaasperplas noemt. “Het gebeurt vaker, van die illegale feesten. Als er een paar jongens lawaai maken, stap ik er wel eens op af, maar dit keer waren het er zoveel, dan helpt niets. Ook de politie bellen niet. ‘Dat heeft geen prioriteit,’ zeggen ze. Bovendien: het is illegaal. Er ís geen aanspreekpunt, je kan niemand bellen.”

‘Erg triest’

Terwijl grote festivals nog altijd verboden zijn, was het afgelopen weekend weer op meerdere plekken raak. In het Twiske waren zaterdagnacht zo’n 200 jongeren feestend bijeen, tot grote ergernis van de dienstdoende wijkagent Johnny Hagenaar: ‘Op geen enkele wijze coronaproof. En daar sta je als diender gewoon tussen. Erg triest.’ En ook in het Gaasperpark werd de hele nacht gefeest. Zondagochtend werd een enorme troep aangetroffen op het parkeerterrein. ‘Een asociaal lachgasfeestje van een paar honderd jongeren tot diep in de nacht,’ twitterde bestuurslid Jakob Wedemeijer van stadsdeel Zuidoost.

Het was niet de eerste keer. Zo was er een maand geleden een feest met 500 mensen in het Amsterdamse Bos. Bezoekers moesten entreegeld betalen, een installatie verzorgde de muziek en er werden lachgasballonnen verkocht. Aanhoudingen bleven achterwege en de politie deelde geen boetes uit. En drie weken daarvoor was het ook raak in datzelfde bos. “Volgende keer krijgen ze een boete,” zei een politiewoordvoerder destijds.

Feestboten

Ook verplaatsen veel feestgangers zich: op het Markermeer varen uitbundig versierde boten waarop feestende jongeren zich vermaken tegenwoordig af en aan. Bij Somerlust langs de Amstel heerst vooral op het water vaak een festivalstemming waarbij bootjes met grote muziekinstallaties voor veel lawaai zorgen.

Sindsdien lijkt het aantal illegale feesten dus allesbehalve afgenomen. De burgemeester maakt zich er zorgen over. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD bleek afgelopen week dat veel coronbesmettingen plaatsvinden op feesten. Toch lijkt de politie in Amsterdam zacht op te treden. In Bloemendaal hebben ze iets verzonnen om het feestgedruis op het strand tegen te gaan. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft een extra maatregel opgenomen in de noodverordening: de politie daar heeft nu de bevoegdheid om geluidsinstallaties in beslag te nemen.

Niet altijd prioriteit

Kan de politie in Amsterdam de illegale feesten nog aan? Zij doet geen uitspraken over de bezetting. Druk hadden ze het volgens een woordvoerder wel dit weekend, met twee schietpartijen en de algehele drukte in de stad. Daarnaast doet de politie aan prioritering, wat betekent dat een melding van een illegaal feest soms moet wachten voor iets wat meer dringend is.

De noodlijdende evenementenbranche is fel tegen de illegale feesten. “Wij begrijpen natuurlijk de emotie van mensen om elkaar te treffen en te willen feesten, maar we leven momenteel in een andere wereld waar dit echt niet kan,” vertelt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers. “De evenementen die wij mogen organiseren binnen het 1,5 meterbeleid is blijkbaar niet wat mensen willen. Ik roep feestgangers op om hier niet meer heen te gaan. Maar ook met name de organisatoren achter de illegale feesten moeten ermee staken.”

Busje met geluidsinstallatie

De maat is vol, zegt de eigenaar van de Gaaspercamping, pal naast de parkeerplaats waar het afgelopen weekend bal was. “Met zo’n overmacht, daar doe je niets tegen. Dit was pure anarchie. Veel van onze klanten zijn zondagochtend vertrokken. Ik kan me dat goed voorstellen, gezinnen met kinderen hebben geen oog dichtgedaan. Dit is dus niet alleen vervelend voor omwonenden, het raakt bovendien ook onze bedrijfsvoering.”

Zo ingewikkeld hoeft een aanpak niet te zijn, zegt Geeske Hendriksen. “Hou dit soort plekken gewoon een beetje in de gaten, zorg dat je er bijtijds bij bent. Er is een moment waarop iemand aankomt met een busje met een generator en een geluidsinstallatie aan boord. Als je dan gelijk in actie komt, kan je een hoop overlast voor zijn.”