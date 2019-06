De Havensafari is terug: dobberend op zoek naar schatten

‘Trossen los!’ en ‘Daar gaan we, landrotten’. Om de ervaring van een boottocht naar onbekende wateren te versterken, gebruikt de gids zoveel mogelijk zeewaardig jargon aan boord van het in grijsmetaal uitgevoerde schip.

We gaan vanavond niet op cruise, maar op safari. Daarom worden er aan dek verrekijkers uitgereikt. Gids Martin, die zichzelf ‘verhalenverteller’ noemt, introduceert nog een overeenkomst met een tripje over de Afrikaanse savanne: The Big Five. In pakweg Botswana bestaat die uit onder meer de neushoorn en het jachtluipaard. Hier op het IJ, drijvend richting havens met exotische namen als Suez of Bosporus, is het speuren naar de koekoek en het nijlpaard. Pardon, een nijlpaard? Zeker. Wie goed kijkt, zal hem vinden, belooft Martin.

De havensafari is weer terug in Amsterdam. De vaartocht onder die naam bestaat al zeven jaar, maar is geheel vernieuwd met een nieuwe organisatie aan het roer. Kapitein van die ploeg is Ellen Klaus, die vanavond in gele regenjas alle passagiers ontvangt. De regenkledij blijkt onnodig. Ontspannen dobberen we de NSDM-werf voorbij op weg naar onze bestemming: de havens.

Industrieel erfgoed

“Amsterdammers varen wel in groten getale over de grachten, maar kennen de rest van hun eigen stad eigenlijk niet,” legt Klaus de gedachte achter de ontdekkingstocht uit. “De haven is zo’n essentieel onderdeel geweest bij het ontstaan van Amsterdam. Met de safari wil ik het industriële erfgoed van de stad tot leven brengen.”

Als links – excuus, aan bakboord - de nieuwbouw van de Houthaven en de Minervahaven uit zicht verdwijnt, ziet Klaus haar punt al bewezen. “We zijn de Coentunnel nog niet over, maar eigenlijk houdt de kennis van de meeste passagiers hier al op. Het is de bedoeling vanavond iets te leren over je eigen stad.”

Gelukkig blijkt de safari al snel allerminst een studiereis. Er worden bitterballen en witte wijn geserveerd en de scheepskok kondigt voor later op de avond een buffet van bij de reis passende ingrediënten aan. Behalve een borrelplank met Amsterdamse oude kaas en Zaanse mosterd, betekent dat ook chocola. Want Amsterdam mag dan geen mondiale top 10-haven meer zijn, het is nog steeds de grootste cacaohaven ter wereld.

En zie: recht voor ons doemt de oude meelfabriek De Vrede op. We zijn inmiddels op het Noordzeekanaal en zien een imposant, maar enigszins vervallen gebouw. Gids Martin heeft ‘heet nieuws’: “Dit wordt de nieuwe chocoladefabriek van Tony Chocolonely,” zegt Gids Martin. “Mét een kleine achtbaan door het pand. Zo voel je je straks echt Sjakie in de Chocoladefabriek.”

Kijk, dat wisten niet alle opvarenden. Net als de meesten niet wisten dat er aan de Zaanse Hemkade nog steeds leerparty’s worden gehouden. Vanaf de wal zwaaien de broeders- en zusters van de bondage ons vriendelijk toe. Dat wordt later op de avond vast een feestje met fikse slagkracht.

Rode galajurk

Voor de passagiers van het safarischip is er vermaak van beschaafder allure. Tijdens een korte rondleiding over het Hem-terrein treedt er plots een gedaante in rode galajurk uit een nis van een oude fabriekshal. Het is operazangeres Brigitte van Hagen, die de safarigangers verrast met een klassieke aria. Ze imponeert niet veel later nog meer als ze, eenmaal aan boord, nog een keer zingt in een lekker galmende scheepsloods.

Hoe zit het ondertussen met de Big Five? De koekoek hebben we al. Dat blijkt een door ontwerper Koekoek gemaakte drijvende, gele aanlegsteiger. En als we door de Amsterdamse Westhaven trekken is daar ook het andere lid van het elitegezelschap. Bijna net zo indrukwekkend als de modderkolos uit Afrika is deze rode kraan, die bezig is een megatanker vol te laden met steenkool. Met de verrekijker lezen we het opschrift boven de grijparm: inderdaad, nijlpaard.

De Havensafari vaart t/m 24 augustus elke zaterdagavond uit.