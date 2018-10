De harde lessen van de marathon in 42.195 woorden

Bananen zijn vanwege de snelle suikers perfect voor hardloopwedstrijden. Maar bananen eet Job Pennekamp dus nooit meer. "Nee, helemaal niet meer man. Dat is echt zo. Die smaak associeer ik met heel diep in de wedstrijd zitten, me fysiek zó slecht voelen. Als ik er nu één zou eten, zou alle plezier uit mijn lijf verdwijnen."



Dan denkt hij meteen terug aan zijn eerste marathon van Amsterdam, in 2013. Na 39 kilometer ging het helemaal mis. "Ik werd wakker tegen een boom in het Vondelpark, zag lijkbleek en herinnerde me niks meer van de laatste vijf minuten." Hij raakte bewusteloos door uitdroging. Met 42 graden koorts werd hij naar het ziekenhuis afgevoerd.



Mentaal niet fris

Een week lag Pennekamp, geboren in Hoofddorp, ziek in bed. Mentaal heeft hij er veel langer last van ondervonden. "Ik ben zo erg over mijn eigen grens gegaan dat ik een jaar lang geen zin meer in lopen had. Ik was niet fris meer in mijn hoofd. Daarna kwam die honger weer, de ambitie."