De Hapjeshoek overweldigd door rijen klanten na goede recensie: ‘Het was een gekkenhuis’

De Hapjeshoek in metrostation Waterlooplein kreeg een 9,5 van Paroolrecensent Mara Grimm. Beeld Eva Plevier

“Het was een gekkenhuis,” vertelt een van de drie eigenaren Jasbir Singh. Hij wist dat Het Parool een recensie over zijn zaak zou plaatsen, maar niet dat zijn zaak zó goed beoordeeld zou worden. In het weekend stond er een overweldigend aantal klanten in de rij.

De drukte dinsdagmiddag in en rond het eethuis is volgens de eigenaar gebruikelijk. Jasbir vertelt lachend dat hij rugpijn heeft van al het harde werken de afgelopen dagen. En dat zal nog wel even zo blijven, denkt hij, want hij ziet een hoop nieuwe gezichten. “De klanten van vanochtend waren er zeker weten vanwege de goede recensie.”

Veel meer tijd om te reageren heeft de eigenaar niet, hij moet gauw door om iedereen van een Surinaamse lunch te voorzien.

Twee kampen

In het eethuis zijn rond lunchtijd vooral vaste klanten te vinden. Zo ook een medewerker van de gemeente Amsterdam: “Onder het Stoperapersoneel heb je twee kampen: het is óf de toko óf De Hapjeshoek.” Zelf kiest hij overduidelijk voor de Hapjeshoek en haalt twee à drie keer per maand een Surinaamse lunch. Zijn favoriet is de vegetarische schotel.

Een echtpaar uit Londen was toevallig in de buurt en had zin in ‘lekker vlees’. Wanneer ze horen dat hun uitgekozen eettent afgelopen weekend een toprecensie heeft verkregen, lachen ze: “Lucky us.”

Toch lijkt niet iedereen vaste klant. May (69) is naar aanleiding van de recensie speciaal naar de zaak gefietst. Het was haar moeder van 98, vaste lezer van Het Parool, die haar tipte. Speciaal voor haar haalt ze in ieder geval de pom en bakkeljauw: “Daar ben ik gek op.”