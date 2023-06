De hamvraag in de rechtbank: wist de bewoonster van een studentenflat van de wapens en coke in haar flat, of niet?

In het onderzoek naar de drugvondst kwamen ook de namen van leden van de beruchte rapformatie Zone6 uit Holendrecht naar voren. Beeld Videostill

Toen de deurwaarder in juni vorig jaar langskwam om de studentenwoning van bewoonster C.N. (21 jaar) uit Amsterdam-Zuidoost te ontruimen, had zij al tien maanden de huur niet voldaan.

Bij het weghalen van de spullen uit de kleine studio deed de medewerker van het ontruimingsbedrijf een opmerkelijke vondst: in een tas onder het bed in de woning werden twee pistoolmitrailleurs, een pistool, 507 patronen en ruim een kilo cocaïne gevonden. Ook werd een geluiddemper aangetroffen.

Enkele maanden later ontving de huurster, die inmiddels weer bij haar ouders woonde, een brief van de recherche. Ze moest zich melden bij politiebureau Linnaeusstraat om verhoord te worden over de contrabande. Een neef nam de brief in ontvangst en belde daarop met zijn nicht.

In de hoop meer over de wapens en drugs te weten te komen, luisterde de politie op dat moment de telefoon van de jonge vrouw af. “Als het is waar ik denk dat het voor is, dan ben ik kankerhard gevonden en ben ik kankerhard de lul,” liet ze haar neef weten. Ook sprak ze over onderduiken. “Als ze die tas hebben gevonden ga ik sowieso een paar jaar naar binnen. Ze denken ik ben een IS- strijder of zo.” Over de inhoud van de tas: “Volgens mij zat er poedersuiker in de tas.”

‘Helemaal in shock’

De vrouw werd opgepakt en zat 107 dagen in voorarrest in de zaak. Donderdag moest ze voor de rechtbank verschijnen. “First offender, en dan meteen zo’n grote klapper. Ik schrik daar wel een beetje van,” aldus de rechter, die benieuwd was hoe het allemaal zo ver had kunnen komen.

De verdachte vrouw vertelde hoe ze als 18-jarige, tijdens de coronaperiode, op zichzelf was gaan wonen. Al snel was haar huis veranderd in een zoete inval. Vrienden kwamen chillen en namen op hun beurt ook weer vrienden mee. “Ik kende niet iedereen die langskwam.” Na corona had haar leven vooral bestaan uit feesten en vakanties. Daardoor had ze haar huur niet betaald.

Nadat de wapens en drugs in haar woning waren gevonden was ze ‘helemaal in shock’ geweest. Ja, ze had wel een paar patronen gevonden tijdens het opruimen en ze wist dat er mogelijk hasj in haar woning lag, maar cocaïne en pistolen? “Ik wist niet dat spullen daar lagen,” zo vertelde ze donderdag in de rechtbank.

In het onderzoek kwamen ook de namen naar voren van een aantal vooraanstaande leden van de beruchte rapformatie Zone6 uit Holendrecht. Leden van deze groep zijn in het verleden veroordeeld voor ernstig geweld en betrokkenheid bij drugszaken. In Amsterdam-Zuidoost wordt inmiddels alles op alles gezet om de invloed van deze criminele influencers te breken.

Ongeloofwaardig

De verdachte C.N. liet zich in het telefoongesprek met haar neef ontvallen: “Ik besef me nu kil, het is gewoon een stash house (opslagplek voor drugs, red.) geweest.” Toch bleef ze tijdens de zitting volhouden dat ze niet wist wie de wapens en drugs hadden neergelegd.

De officier van justitie realiseert zich dat openheid geven gevaarlijk kan zijn. Tegelijkertijd bestempelt justitie het verhaal van de jonge vrouw als ongeloofwaardig. Volgens het Openbaar Ministerie wist de verdachte wel degelijk wat er in de tassen zat. Mede daarom werd 30 maanden gevangenis geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

Volgens advocaat Manon Aalmoes was van bewust opslaan van wapens en drugs geen sprake. “Mijn cliënt kon niet eens inschatten wat het inhield als ze geen huur betaalde. Ze wist niets van drugs.”

De verdachte lijkt haar leven weer enigszins op de rit te hebben. Ze woont weer bij haar ouders; haar vader kreeg het woord tijdens de zitting. “In zekere zin zijn we opgelucht dat het allemaal is gebeurd. Nu kunnen we weer naar een goede toekomst toe.”

