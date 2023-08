De groentijd van het Amsterdams studentencorps is daar, maar is er al iets van een ‘cultuuromslag’ na alle ophef?

De rij met aankomende studenten die zich willen inschrijven bij het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld ANP

1. Wat was er ook alweer aan de hand met ASC/AVSV?

In 2021 waren er bij de studentenvereniging tijdens de groentijd meerdere geweldsincidenten. De ontgroeningsperiode werd daarop per direct gestaakt. Amsterdamse universiteiten en hogescholen trokken hun financiering van de vereniging in. De door het bestuur beloofde ‘cultuurverandering’ bleef uit. De onderwijsinstellingen zien zich dit jaar daardoor voor de derde keer op rij genoodzaakt vast te houden aan de sancties.

ASC/AVSV kwam vorig jaar opnieuw in opspraak toen leden tijdens het lustrumdiner omstreden uitspraken deden – vrouwen werden ‘sperma-emmers’ genoemd en aanwezigen kondigden aan ‘de nekken van vrouwen te zullen breken om hun lul erin te steken’. In december 2022 werd er aangifte gedaan tegen vier mannen die spraken op het diner. Die aangifte werd in augustus 2023 geseponeerd.

Na het omstreden lustrumfeest maakte ASC/AVSV bekend dat de ontgroeningsperiode zou veranderen. Vanaf 2022 zouden er geen ‘beproevingen’ meer plaatsvinden tijdens de ‘kennismakingstijd’ (kmt). Juist die eerste periode, waarin aspirant-leden hun plekje in een dispuut moeten veroveren, was het moment waarop in voorgaande jaren veel excessen plaatsvonden. Ook in 2023 zou de kmt beproevingsvrij moeten zijn.

2. Wat was de reactie van burgemeester Halsema?

Burgemeester Femke Halsema reageerde fel op de misstanden tijdens het lustrumdiner van afgelopen jaar. Ze stelde ‘streng te gaan toezien’ op het studentencorps. Ze vindt de maatregelen die de vereniging de afgelopen jaren heeft genomen om de beloofde cultuuromslag te bewerkstelligen ontoereikend. Doet ASC/AVSV niet genoeg om de cultuur nu wél ingrijpend te veranderen, dan sluit Halsema de sociëteit, zo waarschuwde zij in juni. Ze stuurde een mail naar het bestuur van de vereniging, waarin ze stelde dat er ‘niet met twee maten wordt gemeten’ en dat strafbaar gedrag binnen het corps niet anders zal worden behandeld dan elders.

3. Wat houdt dat verscherpte toezicht van de gemeente in?

Een van de onderwerpen die Halsema aankaartte in de mail is de beschermcultuur en ‘omerta’ (geheimhoudingsplicht) binnen de vereniging. Een van haar concrete verzoeken was dan ook dat de vereniging het volledige onderzoeksrapport van advocatenkantoor De Roos & Pen openbaar maakt. Het kantoor stelde na onderzoek vast dat bij het corps een geweldscultuur heerst die tot fysiek letsel heeft geleid. De vereniging maakte daarvoor excuses, maar wilde het rapport niet openbaar maken.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester is afgelopen week een controle uitgevoerd op de exploitatievergunning van het sociëteitsgebouw en is een controle voor geluidsoverlast uitgevoerd. Ook is er regelmatig contact tussen een ambtenaar van de gemeente en de senaat van ASC/AVSV, voornamelijk over praktische zaken. Later dit jaar zal mogelijk opnieuw een gesprek tussen de senaat en Halsema worden ingepland.

Het bewerkstelligen van de cultuuromslag ligt verder echter volledig bij ASC/AVSV zelf, benadrukt de woordvoerder. Er zal vanuit de gemeente dan ook niet gecontroleerd worden of de vereniging voldoende actie onderneemt om vrouwonvriendelijke excessen of geweldsincidenten tegen te gaan. Wel zal daar in de gesprekken tussen het verenigingsbestuur en de gemeente over worden gesproken, aldus de woordvoerder. Een cultuuromslag kan volgens hem ‘een proces van meerdere jaren zijn’. Er is geen hard evaluatiemoment afgesproken waarop wordt gekeken of de cultuur voldoende is veranderd.

4. Hoe zit het met de gedwongen sluiting waar Halsema in juni voor waarschuwde?

Volgens de woordvoerder is een gedwongen sluiting van de sociëteit bij gebrek aan een cultuurverandering nog niet aan de orde. Wel is de sociëteit, net als andere horecagelegenheden in de stad, er verantwoordelijk voor dat er geen strafbare feiten worden gepleegd. Alleen als er strafbare feiten worden gepleegd, kan het gebouw worden gesloten, aldus de woordvoerder.

5. Wat doet ASC/AVSV om incidenten tijdens de groentijd te voorkomen?

ASC/AVSV laat weten op dit moment niets te willen zeggen over de cultuurverandering binnen de vereniging. Wel stelt de senaat dat hij ‘blijft werken aan de cultuuromslag’. Vorig jaar is, na het omstreden lustrumfeest, een nieuwe gedragscode ingevoerd voor de groentijd, waarin de ‘morele grenzen en de omgangsvormen’ binnen het corps zijn opgesteld. Ook is er een meldplicht van kracht en worden disputen waar toch wangedrag plaatsvindt, gestraft of in het ergste geval uitgesloten van de vereniging.

Tijdens de kennismakingstijd is er, anders dan in voorgaande jaren, sinds afgelopen jaar ook geen nachtprogramma meer en is de disputen gevraagd ‘humorvolle en creatieve activiteiten’ aan het programma toe te voegen. In juni noemde burgemeester Halsema de ondernomen maatregelen echter nog ‘niet voldoende’. Of ASC/AVSV dit jaar nog andere stappen onderneemt om de cultuuromslag beter te waarborgen, zegt de vereniging niet. Wel laat de senaat weten ‘zoals iedere studentenvereniging’ nauw en goed contact te onderhouden met de gemeente en onderwijsinstellingen.

