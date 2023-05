De gezamenlijke meldkamer in Amsterdam bestaat 10 jaar: ‘Dit werk is topsport’

Alleen in de Amsterdamse meldkamer nemen politie, brandweer en ambulance elkaars telefoontjes bij drukte aan – zo’n zeshonderd per dag, die dankzij de samenwerking erg vlot worden opgepakt. ‘Je bent een spin in het web en bepaalt wat er gebeurt.’

Dat in de meldkamer snel wordt gehandeld, is direct na het eerste meegeluisterde telefoontje duidelijk. Het is een doordeweekse dag, rond drie uur ’s middags, de beller klinkt bezorgd. “Er ligt een man op de grond, vlak voor onze winkel. Hij is ver weg,” zegt de man.

Richard Ydo (38), centralist in de meldkamer, vinkt snel enkele belangrijke vragen af: “Wat is het adres? Ademt hij nog?”

Terwijl hij vragen stelt, typt Ydo de informatie in de computer die is aangesloten op het centrale systeem van de meldkamer. “Als we de man aantikken, reageert hij nauwelijks. Het lijkt een zwervertype,” gaat de beller verder.

Omdat de man op de grond nog ademt, zet ‘de regie’ aan een andere desk de melding door naar de politie. “De politie komt eraan,” zegt Ydo tegen de beller. Alles is binnen een halve minuut geregeld. Ydo: “Mocht hij toch onwel zijn, dan schakelt de witte kant een ambulance in.”

Blauwe, rode en witte kant

In de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) op het politiehoofdbureau aan de Elandsgracht zitten de medewerkers van politie, brandweer en ambulance bij elkaar in een ruimte. Tot tien jaar geleden had ieder nog zijn eigen meldkamer. “Het voordeel is dat de afhandeling van de meldingen sneller verloopt. De blauwe, rode en witte kant kunnen samen veel sneller schakelen,” zegt Joyce Jongen (39), directeur van de GMK.

In de meldkamer zitten 15 politiecentralisten – een derde is agent, twee derde burger –, twee brandweerkundige en tien verpleegkundige centralisten. Ze zijn getraind de kernvragen – de zeven gouden w’s: waar, wie, wat, wanneer, waarom etc. – te stellen. Jongen: “Belangrijke vragen bij bijvoorbeeld een overval zijn: waar is het gebeurd, hoeveel verdachten en slachtoffers zijn er en wat is de vluchtrichting?”

Jongen noemt het werk op de meldkamer ‘topsport’. “Centralisten kunnen heel goed multitasken. Ze hebben meldkameroren en zijn uiterst alert. Ze luisteren ook naar de anderen die telefoons aannemen.” Wegens het tekort aan personeel is ze naarstig op zoek naar nieuw personeel.

Belangrijk tijdens piekuren

De GMK is de enige meldkamer in Nederland waar de politie en brandweer elkaars telefoontjes bij drukte kunnen aannemen. En dat is vooral belangrijk bij de piekuren: op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen zes uur ’s avonds en twee uur ’s nachts.

Ook vandaag gaan de telefoons in de meldkamer achter elkaar door. Een moeder meldt de vermissing van haar kleuter, een familielid doet melding van huiselijk geweld, een vrouw hoort iemand ‘moord en brand schreeuwen’ bij de buren. “Wat is het adres en wat hoort u allemaal precies? Kunt u het verstaan?” vraagt Ydo.

Dan komt er een telefoontje binnen van een vrouw die in paniek is en amper uit haar woorden komt. “Mijn verloofde is met de auto weg en is op weg naar een adres waar hij mogelijk wordt opgelicht. Ik ben bang dat dit niet goed afloopt.”

Met enig geduld krijgt Ydo het signalement van de man. Wat er precies aan de hand is, wordt niet helemaal duidelijk. “Ik maak er een vermissing van,” zegt hij tegen de vrouw waarna de verbinding wegvalt. Als Ydo terugbelt, is er geen gehoor.

De telefoons in de meldkamer gaan achter elkaar door. Richard Ydo is centralist van dienst. Beeld Ramon van Flymen

Tientallen schermen met drukke punten

Het volgende belletje komt van een politieagent die op de Beneluxbaan een ‘hit’ heeft: een automobilist met valse kentekenplaten. Op een ander scherm ziet Ydo intussen dat er een politieauto in de buurt rijdt. “Ik zet hem door naar regie,” zegt hij.

Aan de wand hangen tientallen schermen waarop drukke punten in de stad in beeld zijn, waaronder de Wallen, het Kleine-Gartmanplantsoen, de tunnel achter CS en het Leidseplein. Door de hele stad hangen in totaal ruim tweehonderd gemeentecamera’s. Op een van de schermen is een fietser te zien die onderuit is gegaan op de trambaan. Een passant die het zag gebeuren, belde 112. Kim Groot (47), centralist-verpleegkundige: “De beller zei meteen: ‘Stuur een ambulance.’ Ik vroeg hem waar de fietser precies is gevallen en waarom hij was gevallen. Ook vroeg ik of ik de man zelf kon spreken.”

Groot: “De melder gaf zijn telefoon aan de fietser, die nog kon praten, een goede ademhaling had en niet onwel was geworden maar met zijn fiets in de rails was blijven steken. Ik zag op het scherm de politieauto al staan en heb het ongeval met de code ool (ongeval overige letsel, red.) in het scherm gezet, waarna een ambulance op pad ging.”

Spin in het web

Groot werkt al vier jaar op de meldkamer. “Ik heb vijftien jaar op de afdeling verloskunde in een ziekenhuis gewerkt. Ik wilde wat anders, maar toch in de zorg blijven. Dit werk is heel mooi. Je bent een spin in het web en bepaalt wat er gebeurt.”

Dan verstrakken de gezichten bij enkele collega’s plotseling op de vloer. Er is een melding van een vechtpartij tussen twee groepen op de Veemarkt. Ook zou er sprake zijn van een persoon met een machete, een kapmes.

Het wordt een zogenaamde Prio 1-melding (de allerhoogste spoed). Politieauto’s, een politiehelikopter, hondenbegeleiders, een officier van dienst en een operationeel coördinator worden naar de plek gestuurd. “Er werd een hoop geschreeuw gehoord, maar we hebben uiteindelijk niemand kunnen aanhouden. Ze waren in één keer verdwenen,” zegt Marcel Baas (60), officier van dienst van het operationele centrum.

Intussen is er een tweede vechtpartij in Noord gaande. De politie en een traumahelikopter worden op pad gestuurd. Het slachtoffer blijkt al een huisartsenpraktijk te zijn binnengewandeld. Ydo heeft inmiddels alweer een volgende beller aan de lijn: een man die van de week zou zijn opgelicht. Hij wordt doorgestuurd naar 0900-8844. Geen spoedmelding, tikt Ydo in zijn scherm.

Wilde achtervolgingen en plofkraken op heterdaad

Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Amsterdam kwamen in 2022 280.000 meldingen binnen: 150.000 bij de politie, 100.000 bij de ambulance en 30.000 bij de brandweer. Aangezien er ook dubbele meldingen waren, kwam het aantal incidenten uiteindelijk neer op 220.000, waarvan 92.000 zogeheten Prio 1-meldingen waarbij de diensten binnen vijftien minuten ter plaatse moeten zijn. Het gaat hierbij onder meer om overvallen, berovingen en plofkraken op heterdaad, huiselijk geweld, grote branden (Riekerhaven) en levensreddende incidenten. De laatste vijf jaar waren er verschillende grote incidenten waarbij meerdere eenheden tegelijkertijd zijn ingeschakeld via de meldkamer: de gijzeling in de Apple Store (2022), storm Eunice (2022) waarbij verschillende mensen om het leven kwamen, de steekpartij in De Pijp (2021) waarbij vier mensen werden neergestoken en een 64-jarige man overleed, de moorden op Peter R. de Vries (2021) en Derk Wiersum (2019) en de wilde achtervolging (2021) door de politie van zwaarbewapende overvallers in Broek in Waterland die een miljoenenbuit maakten.

Historie

In het boek Van Seinzaal tot Gemeenschappelijke Meldkamer van Thijs Gras wordt de historie van de drie afzonderlijke meldkamers beschreven. Ook staan er tal van meldingen in uit het verleden: Een man belde 112 vanwege pijn op de borst. De verpleegkundige-centralist vraagt: “Hoe lang heeft u dat al?” Antwoord: “Ach, man al zo’n dertig jaar…” Een beller met Amsterdams accent meldde: “Ik woon op de vergane grond.” Een ander belde op Valentijnsdag: “Er ligt hier een man op de galerij met een witte roos in zijn handen. Als ik aan hem schud gaat hij huilen…”

