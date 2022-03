De gewelddadige poging tot ontvoering van een man in zijn auto: spontaan of gepland?

Het slachtoffer liep naar zijn Volkswagen Tiguan na een etentje op Plein ’40-’45. Beeld Nosh Neneh

De officier van justitie ziet een uitvoerig voorbereid plan van de verdachten om het voornaamste slachtoffer met een vuurwapen (of nepvuurwapen) in zijn eigen auto te ontvoeren. De verdachten zeggen dat ze de man spontaan belaagden, omdat ze hem aanzagen voor degene die de familie van één van hen in een tragisch drama had gestort.

Chantage met naaktfoto’s

Over de aanleiding voor het gebeurde is weinig discussie. De man die op 9 juni met zijn vriend naar zijn Volkswagen Tiguan liep, na een etentje op Plein ’40-’45, werd door verdachte Mounir el K. (26) herkend als degene die zijn minderjarige zusje al jaren chanteerde met naaktfoto’s, waarna zij grote bedragen had betaald. Inmiddels lijkt het erop dat de werkelijke dader van die afpersing de identiteit van deze man had misbruikt.

Meteen nadat zijn vriend en hij even na 22.00 uur nietsvermoedend waren ingestapt en de Slotermeerlaan op wilden rijden, schoven Mounir el K., Yassine Z. (27) en Zakaria B. (25) op de achterbank – zo is te zien op bewakingsbeelden. Yassine Z. sloeg het voornaamste slachtoffer met een hard voorwerp op zijn hoofd. Volgens het slachtoffer en zijn vriend ging het om een vuurwapen, Yassine Z. zegt dat het zijn telefoon was. “Het pistool is doorgeladen,” zou er zijn geroepen, en “je weet waar het over gaat!”

Volgens het slachtoffer werden zijn zonnebril en iPhone afgepakt. Nadat een vierde verdachte naast de auto was verschenen, en Abderrahman N. (25) vervolgens ook, stapte het slachtoffer uit. Op straat kreeg hij klappen en schoppen, en een knietje dat wel of geen doel trof, alvorens hij zichzelf kon losrukken. Zijn vriend rende weg, maar zou op de vlucht ook zijn mishandeld.

Bloedende hoofdwond

De verdachten gingen er met de Volkswagen Tiguan vandoor en lieten die achter op de Paul Scholtenstraat, iets verderop. Ambulancebroeders en politie troffen het voornaamste slachtoffer met een bloedende wond op zijn achterhoofd.

Officier van justitie Carlijn Casteleijns sprak donderdag in haar requisitoir van ‘een zeer heftige en traumatische ervaring’ voor de slachtoffers, maar houdt er in haar strafeis rekening mee dat ‘aanstichter’ van het incident Mounir el K. volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar is en dat Zakaria B. meteen spijt heeft betuigd. Op de zitting erkende Mounir el K. ook dat hij ‘geen eigen rechter had moeten spelen’.

De aanklaagster wil voor Mounir el K. een taakstraf van 200 uur plus 1 jaar cel, waarvan zo’n groot deel voorwaardelijk dat hij na zijn voorarrest niet terug de cel in hoeft. Voor Zakaria B. vroeg ze 100 uur taakstraf plus 300 dagen cel, waarvan eveneens zo’n groot deel voorwaardelijk dat ook hij op vrije voeten blijft. De zwaarste straffen wil ze voor Yassine Z. – 1 jaar, waarvan 4 maanden voorwaardelijk – omdat hij met een (nep)vuurwapen sloeg, en 10 maanden cel voor Abderrahman N. omdat die geen enkele spijt heeft betuigd.

Milde opstelling

De vijfde verdachte zal later terechtstaan. De advocaten vroegen vrijspraak van het zorgvuldig plannen van een poging tot ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’, van de diefstal en het gezamenlijk plegen van geweld. Ze vroegen de rechters om een milde opstelling.

De rechtbank doet op 24 maart uitspraak.