De gemene deler op het Spui: geen oorlog in Iran

Meer dan honderd mensen demonstreerden op het Spui. Boos op Trump en Rutte, maar vooral bezorgd dat de spanningen gaan uitdraaien op een oorlog die burgers het leven gaat kosten.

Ze maken zich vooral zorgen, de iets meer dan honderd demonstranten die zich zaterdagmiddag verzamelden op het Spui. Zorgen over Trump, zorgen over het lot van de inwoners van Irak en Iran en, als je ook maar even doorvraagt, zorgen over de kant die het opgaat in Nederland. Een van de demonstranten: “De Baudets en de Ruttes van deze wereld hebben een topweek gehad.”

Ze zijn samengekomen omdat ze íets wilden doen, iets móesten doen. En dus stapten ze op de fiets of in de tram en reisden ze af naar de stad om hun ongenoegen kenbaar te maken over de escalatie die dreigt na de liquidatie van de de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad, ruim een week geleden.

Demonstreren zinloos? Een beetje misschien wel, zegt demonstratie Jasper Versterk. “Staan we hier weer, te roepen dat we geen oorlog in Iran willen. Maar wat is het alternatief? Thuis op je bank blijven zitten? We mogen ons niet neerleggen bij de kant die het opgaat in de wereld.”

En dus stonden ze daar, de demonstranten die in aantallen geen enkele partij vormden voor het winkelend publiek dat zich in drommen langs de onhandig grote groep bezorgde landgenoten moest wringen. En dus luisterden ze naar de boze, soms woedende toespraken van de organiserende belangenclubs en partijen.

Op oorlogspad

Volgens de demonstranten is de Amerikaanse president Donald Trump op oorlogspad en kiest hij voor escalatie, na de dodelijke aanslag. De Nederlandse regering schaart zich achter Trump, vinden de demonstranten, terwijl zij zich vooral tegen een oorlog zou moeten uitspreken.

Aan het begin van de demonstratie meldt zich en masse ook een grote groep in Amsterdam woonachtige Iraanse vrouwen. Zij zijn blij dat de oplopende spanningen rond hun vaderland door de aanwezige demonstranten zo scherp worden bekritiseerd.

Een van hen: “Het zijn de leiders van de machtige landen die dit conflict op de spits drijven, het zijn Trump en mensen als Soleimani. Maar gewone burgers worden de dupe, zij zullen op de vlucht moeten als het straks bommen gaat regenen in Teheran.”

Volgens Wendela de Vries van onderzoeksinstituut Stop Wapenhandel zijn Trump en de zijnen bezig het conflict op te rekken. Oók in Nederland: “Mijn eigen regering steunt de buitengerechtelijke executie van een hooggeplaatste leider van een land waarmee we niet in oorlog zijn. En het gevolg? De koersen van de wapenbedrijven schieten omhoog. Ik begrijp niet dat we denken dat we vrede brengen in het Midden-Oosten door bommen op ze af te schieten. Dát is pas een naïeve gedachte.”

Wapenindustrie

Gemene deler op het Spui: het mag géén oorlog worden in Iran. Zegt ook gemeenteraadslid Femke Roosma van de Amsterdamse GroenLinks. “Dit conflict draait niet om burgers, het draait om machthebbers die kans zien nog meer macht te verwerven. Als deze moord op Soleimani leidt tot nog meer geweld, dan weten we één ding zeker: dan is straks iedereen een verliezer. Iedereen behalve de wapenindustrie.”

Ook SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut houdt een emotioneel betoog. Zij beschuldigt ‘oorloghitser Trump’ ervan alleen maar oog te hebben voor zijn eigen belang. “En het ergste is: Nederland steunt de VS. Defensieminister Bijleveld, Blok van Buitenlandse Zaken en ook premier Rutte: ze steunen deze oorlogsdaden, in plaats van die te veroordelen.”

Beeld ANP

Beeld ANP

Beeld ANP

2020-01-11 15:45:57 AMSTERDAM - Demonstranten hebben zich verzameld op het Spui. Zij nemen deel aan de manifestatie Geen Oorlog met Iran. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP