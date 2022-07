De gemeenteraad kan zich nu echt niet meer verschuilen

In de koffiekamer van de Stopera werd de vraag deze week vaak gesteld: wat wil burgemeester Femke Halsema nou precies bereiken met het weren van toeristen in coffeeshops? Het antwoord moet op zich laten wachten: na bijna 24 uur debatteren werd de discussie uitgesteld. Te complex, te belangrijk en het zou het onderwerp geen eer aandoen om er om twaalf uur ‘s nachts nog even snel doorheen te razen. Wordt na de zomer vervolgd.

Eerder op de avond werd wel gesproken over de aanpak van de drukte in de binnenstad, door middel van onder andere een uitgebreider alcoholverbod, een verbod op kroegentochten, crowdmanagement, een hotelstop en het terugbrengen van het toeristische aanbod in winkelstraten. Partijen scharen zich hier massaal achter, maar met name Halsema was fel in haar bewoording: “We kunnen van alles doen, maar op de enorme komst van dagjesmensen en toeristen elke dag hebben we weinig grip. Na een aantal jaar frustreert me dat wel.”

Die felle toon is er al langer, na heel veel praten is Halsema er nu helemaal klaar mee. Zo heeft ze seksclubs in het centrum gewaarschuwd: stop met adverteren in het buitenland. Liever is ze deze kwijt dan rijk.

De minisupermarkten mogen wat haar betreft ook omvallen, want voor wie anders dan de toeristen doen ze goed? En dan zijn er nog de sekswerkers tegen wie ze eerder in deze krant duidelijk was: jullie kunnen het Wallengebied niet opeisen als het voor bewoners onleefbaar wordt. Dit gebied moet geen Venetië of een deel van Dubrovnik worden.

Halsema is op een missie en daarin weet ze een groot gedeelte van de gemeenteraad mee te krijgen. Zelfs liberale partijen lijken in verzet te gaan komen tegen de korte vluchten waardoor de bakken met toeristen in Amsterdam landen.

Het coffeeshopverbod voor toeristen is voor de burgemeester een cruciaal onderdeel van het plan om de binnenstad leefbaar te houden. Op dit dossier zal moeten blijken of Halsema – die de hele branche vorige week stigmatiseerde door haar in één adem te noemen met zware criminaliteit en cocaïnehandel – geen te hoog spel speelt. De raad is tegen het verbod en zal dat na de zomer ook nog zijn: de angst voor meer straathandel is te groot en ze vrezen dat kansarme jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Door de harde woorden van de burgemeester lijkt de alternatieve route van een gesprek met de coffeeshops nu afgesloten.

Met een drukke zomer met een binnenstad vol krioelende dagjesmensen voor de boeg heeft Halsema de bal richting de raad geschopt. Partijen die tegen het verbod zijn worden door haar standpunt gedwongen nog eens goed na te denken over alternatieve voorstellen als ze de stad niet willen verliezen aan het zuip- en braltoerisme. Daarmee heeft Halsema in ieder geval één wens bereikt: niemand in de raad kan zich, wat dit dossier betreft, meer verschuilen.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

