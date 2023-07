De Fokkerfabriek in Noord werd in 1943 onder vuur genomen, maar de bommen raakten woonwijken

Het bombardement op Amsterdam-Noord op 17 juli 1943. Huisraad dat nog kon worden gered, is naar buiten gedragen. Beeld Stapf, F.A./Nationaal Archief

Menig Nederlander hoorde ’s nachts Engelse bommenwerpers overvliegen naar Duitsland, terwijl later Amerikaanse bommenwerpers overdag het Nederlandse luchtruim doorkruisten. Er vielen in het begin wel eens bommen en er stortten geallieerde vliegtuigen neer, maar dat waren uitzonderingen.

In de eerste oorlogsjaren werden Amsterdam-Noord en de Fokkerfabriek incidenteel gebombardeerd waarbij de nodige doden vielen, maar er werd weinig fundamentele schade aangebracht. Op 17 juli 1943 veranderde dat op dramatische wijze.

Werken voor de vijand

Hoewel de meerderheid van de geallieerde bombardementen op Duitsland was gericht, was het duidelijk dat strategische doelwitten in Nederland niet ontzien zouden worden. Zoals de vliegtuigfabrieken van Fokker, dat zich na de Eerste Wereldoorlog vanuit Duitsland in Amsterdam-Noord had gevestigd.

Tijdens de bezetting werden aan de Papaverweg vliegtuigen voor de Luftwaffe geassembleerd. Fokker was overigens niet het enige bedrijf in Noord dat voor de vijand werkte; zo ook de NDSM- en ADM-werven, zwavelzuurfabriek Ketjen, Draka en Hollandia-Kattenburg, Kromhout en Shell, om een aantal te noemen.

Stakingsoproep

Op 25 februari 1941 behoorden de arbeiders van Fokker, Kromhout en de werven in Noord tot de eersten die gevolg gaven aan de stakingsoproep: ‘Protesteert tegen de afschuwelijke jodenvervolgingen!!!’ De werfarbeiders hadden eerder al gestaakt als protest tegen Duitse pogingen om een deel van hen in Hamburg aan het werk te zetten, en de Duitsers hadden toen bakzeil gehaald.

In 1943 waren de Nederlandse arbeiders die bij Fokker werkten maar al te blij dat ze niet in Duitsland hoefden te werken. Vanaf halverwege 1943 zou de relatieve rust ophouden; op 23 juni zond Radio Oranje een ‘Dringende waarschuwing van het geallieerde opperbevel’ uit voor komende bombardementen in Nederland, die met name op fabrieken voor vliegtuigen en locomotieven gericht zouden zijn.

Op een dwaalspoor

Personeel en omwonenden werd gevraagd ‘voorzorgsmaatregelen’ te nemen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er waren op verschillende plekken schuilplaatsen ingericht, de fabriekshallen waren op onbeholpen wijze gecamoufleerd, en er waren nephuizen en namaakboompjes tussen en boven de hallen geplaatst in de hoop geallieerde piloten op een dwaalspoor te brengen.

Op zaterdag 17 juli 1943 vlogen de Amerikaanse Bomb Group 385 en Bomb Group 388 met bommenwerpers naar Duitsland. Maar een deel, eenentwintig B-17 Vliegende Forten, had een ander doel. Dat bleken de Fokkerfabrieken te zijn. Meer dan 150 brisantbommen werden vanaf 7 kilometer hoogte gedropt.

189 doden

Niet Fokker werd geraakt, maar de Bloemenbuurt, de Van der Pekstraat en het Mosveld. Huizen en winkels werden verwoest of zwaar beschadigd. Ook een politiebureau, een synagoge en drie kerken werden getroffen. In de Ritakerk en het Sint-Rosaklooster ernaast vielen zestien doden.

In totaal zouden die ochtend naast vele gewonden 189 Noorderlingen dodelijk slachtoffer worden van het bombardement. Het was nog een geluk bij een ongeluk dat de tweede golf vliegtuigen zo’n slecht zicht had dat ze van bombarderen afzag.

Nauwkeurig bombarderen

De Duitse bezetter buitte deze ‘geallieerde terreur’ flink uit in de pers en de filmjournaals, waarbij de hulp voor de getroffenen door de Jeugdstorm duidelijk naar voren kwam. De maandag erop werd het gebied door NSB-leider Anton Mussert en hoge Duitse ambtenaren bezocht. Na het bergen van de slachtoffers waren opruimploegen aan het werk gegaan, opgepept door 750 door een brouwerij geschonken flesjes bier.

Een week later, op zondagmiddag 25 juli, verschenen er twaalf Britse bommenwerpers boven Noord, die van een veel lagere hoogte een bombardement uitvoerden. Nu raakte de Fokkerfabriek aan de Papaverweg zwaar beschadigd en vielen er ‘slechts’ vier burgerdoden te betreuren. Het kon dus wel: nauwkeurig bombarderen.

Toen uit luchtfoto’s bleek dat de productie bij Fokker niet helemaal was uitgeschakeld, sloegen drie dagen later twaalf lichte RAF-bommenwerpers met Franse bemanning boven Noord toe. De bemanningsleden hadden, net als hun Amerikaanse voorgangers, nauwelijks ervaring en er werd ook nu weer slecht gemikt. De Duitsers dachten zelfs dat een van de scheepswerven het eigenlijke doelwit was. Fokker werd niet geraakt, maar er vielen in de verre omgeving zeventien doden.

Slachtoffers worden door hulpdiensten weggedragen na het Engelse bombardement. Op de helmen staat de afkorting C.G.D. (Centrale Geneeskundige Dienst). Beeld Nationaal Archief/Fotocollectie Spaarnestad

In Engeland was bij de Nederlandse regering in ballingschap de nodige onrust over deze deels mislukte bombardementen ontstaan. Zij kon niet meer doen dan bij de geallieerden erop aandringen om niet van grote hoogte in de buurt van woonwijken te bombarderen.

In Noord was de paniek groot na drie bombardementen in korte tijd. Een deel van de bevolking vluchtte het IJ over uit angst voor meer onheil. De Fokkerfabrieken werden niet herbouwd en Noord werd niet meer gebombardeerd, hoewel de oorlogsproductie in andere bedrijven gewoon bleef doorgaan.

Fokkermonument

In totaal waren er 206 doden gevallen, merendeels burgers, maar ook enkele Duitse militairen. Er waren zo’n 150 zwaargewonden. Bijna de helft van de doden vond op de Noorderbegraafplaats aan het Noordhollands Kanaal zijn laatste rustplaats. Pas in 2003 werd daar het Fokkermonument onthuld met het sobere opschrift ‘Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bombardementen – juli 1943’.

In en rond de Van der Pekstraat zijn de sporen van de bombardementen nog zichtbaar. Een aantal huizen was zo beschadigd dat die niet hersteld werden, maar vervangen door andere woningen. Dat is duidelijk te zien op de Geraniumstraat en de Ranonkelkade. Bij het herstel van beschadigde bakstenen huizen werden oude details niet meer teruggebracht, zoals de smalle gele baksteenlinten.

Dit is een ingekorte bewerking van een artikel uit het archief van Ons Amsterdam