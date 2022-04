De flitsbezorger heeft nauwelijks rechten: ‘Manager stelde voor te doen alsof ongeluk nooit was gebeurd’

Reactie Thuisbezorgd en Gorillas

Thuisbezorgd en Gorillas laten in een reactie weten dat de fietsen periodiek of wekelijks worden nagekeken. “Mocht er een fiets zijn die niet aan onze voorwaarden voldoet, dan wordt deze direct vervangen,” aldus een woordvoerder van Thuisbezorgd. Beide bedrijven laten nieuwe koeriers in elk geval niet de weg op gaan voor ze een proefdag hebben gehad met een ervaren bezorger. “Tijdens deze rit wordt beoordeeld of men geschikt is als fietsbezorger. Als dit niet voldoende is, gaat deze persoon uiteraard niet voor ons aan de slag,” zegt Gorillas.

Beide woordvoerders zeggen dat hun koeriers worden gecompenseerd bij een verkeersongeluk onder werktijd. Gorillas: “In zulke gevallen ontvangen zij het gangbare ziekengeld (70 procent). Aanvulling hierop is mogelijk wanneer er een aansprakelijkheidsclaim wordt ingediend.” En Thuisbezorgd: “Als een bezorger valt en hierdoor niet meer kan werken, kan hij zich ziek melden en wordt hij voor 70-100 procent doorbetaald, afhankelijk van waar de bezorger onder contract staat, via Randstad Payroll of direct bij ons.’’