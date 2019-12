De fietsjungle van Amsterdam: chaos, files en ongelukken

Michiel Couzy over de fietsjungle van Amsterdam.

Amsterdam is een van de belangrijkste fietssteden van Europa. Een groot voordeel van het leven in Amsterdam is dat we ons zo makkelijk per fiets kunnen verplaatsen, van huis naar werk, café, vrienden of de sportclub. Maar zo’n aantrekkelijke fietsstad is Amsterdam niet meer.

Door de razendsnelle groei van de stad en de toenemende stroom toeristen, wordt het hier almaar drukker, ook op de fietspaden. Amsterdam telt inmiddels meer fietsen dan inwoners en elke dag stappen meer dan een half miljoen mensen op de fiets. Het resultaat: chaos, irritatie, fietsfiles en ongelukken. Oversteken is gevaarlijk, een zebrapad biedt in Amsterdam geen enkele garantie. Amsterdam is een ware fietsjungle.

De stad probeert de chaos in te dammen. Zo zijn de scooters op veel plekken van het fietspad verdreven en zijn auto’s in delen van de stad te gast, om ruimte te geven aan de fietsers. Meer innovatie is nodig, want op de groei van het aantal fietsen zit voorlopig geen rem. Welke oplossingen zijn er?

