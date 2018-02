De fiets is niet simpelweg een vervoersmiddel meer

De fiets is een handtasje geworden. Een accessoire. Een praktisch ding nog altijd, maar vooral een ding met een onderscheidende functie. Natuurlijk, de fiets is een vervoermiddel, maar hij is ook iets geworden om onderweg mee te pronken.



Fietsen zijn felgekleurd of juist niet. Ze zijn retro of juist hypermodern. Hebben dikke buizen of juist van die enge geknepen stuurpennetjes. Italiaanse snit, Scandinavisch design of Amsterdamse bluf - het is er allemaal.