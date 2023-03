De Feminist March trekt door de stad: ‘Feminist tot in de kist!’

Beeld ramon van flymen/ANP

De Feminist March is een korte wandeling: van de Dam naar het Museumplein. Maar de lijst met groepen die de March vertegenwoordigt, is vrij lang: vrouwen, ongedocumenteerden, sekswerkers, alleenstaande moeders, homoseksuelen, trans personen, Aziatische mensen die worden gediscrimineerd. En die lijst is verre van compleet.

Eigenlijk geeft een van de protestborden de kortste samenvatting van mensen voor wie de Feminist March zich sterk wil maken: ‘Haat aan het patriarchaat’. Iedereen die zich uitgesloten voelt door een maatschappijvorm waarin mannen de dominante rol hebben, is zondagmiddag van harte welkom op de Dam.

Ook een ander protestbord is catchy: ‘Feminist tot in de kist’. Het gros van de leuzen is overigens in het Engels opgesteld. Ook het spandoek dat aandacht vraagt voor de positie van de vrouwen in Afghanistan.

Wat vrij ingewikkeld is aan zo’n grote groep, is dat die onderling nogal verschilt. “De positie van vrouwen in Afghanistan is natuurlijk vele malen slechter dan die in Nederland,” zegt Pieter (30), die met vrouw (33) en dochter (3) vanuit Utrecht naar Amsterdam is gekomen voor een steunbetuiging aan het collectief. “Maar ook hier bestaat ongelijkheid tussen man en vrouw.”

Geboorteverlof

Als voorbeeld noemt Pieter, werkzaam in de consultancy, de overwegend mannelijke top van het bedrijfsleven. “Daar worden eigenschappen verlangd die mannen kennelijk beter liggen, maar die niet per se leiden tot goede of duurzame besluiten.”

Zijn vrouw Lucia, werkzaam in de marketing, vult aan dat vrouwen in Nederland vaker dan mannen parttime gaan werken na het stichten van een gezin. “Een gelijke verdeling zou beter zijn. En het geboorteverlof voor mannen zou hier ook langer mogen zijn dan vijf weken. Dat verbetert de band tussen vader en kind.”

Fayaaz Joemmanbaks (28, hen/hun) is een van de sprekers op de Dam en richt de aandacht op heel andere kwesties. Joemmanbaks vindt dat de toegang tot transgenderzorg in Nederland beter moet. De wachtlijsten van twee tot drie jaar moeten korter en de toegang tot een hormoonbehandeling moet eenvoudiger.

“De eis voor een hormoonbehandeling is dat een psycholoog of psychiater een genderdysforie vaststelt,” zegt Joemmanbaks. “Dat is een aandoening in een psychiatrisch handboek, de DSM-5. Maar trans personen hebben geen aandoening. Tot 1973 werd homoseksualiteit in eerdere versies van dat psychiatrische handboek ten onrechte ook als aandoening gezien.”

Niche binnen een niche

Joemmanbaks wordt door de organisatie van de Feminist March omschreven als een non-binair, queer, moslim persoon van kleur. Dat is niet alleen een verzameling van groepen die verschillen van ‘het patriarchaat’, het is ook een verzameling met onderlinge verschillen.

“Trans personen worden bijvoorbeeld gediscrimineerd door cisvrouwen,” zegt Joemmanbaks. “Die zeggen dan tegen een trans persoon: je bent geen echte vrouw.” Een cisvrouw is een geboren vrouw die zich vrouw voelt. Of, zoals Joemmanbaks het zegt: “Haar genderidentiteit komt overeen met het toegewezen geslacht.”

Joemmanbaks maakt zich via de organisatie Colored Qollective sterk voor mensen die deel uitmaken van vele minderheidsgroepen. “Het is een niche binnen een niche. Maar tot hoe meer minderheidsgroepen iemand behoort, hoe meer onderdrukking er is.”

Tegelijkertijd beseft Joemmanbaks, opgeleid als wetenschappelijk methodoloog, dat het maatschappelijk lastig kan zijn om brede steun te vinden voor een kleine gemeenschappelijke deler. Maar hen kan rekenen op de steun van de aanwezigen op de Dam, inclusief Pieter en Lucia. “We steunen de Feminist March in volle breedte.”