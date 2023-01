De fantastische klank van pianist Marianne Boer (1968-2022) ‘was een verademing’

Conservatoriumdocent Marianne Boer leefde voor de piano en nam muziek maken altijd serieus. Ze was erg betrokken bij haar studenten en dat hield niet op toen ze afgelopen maart te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was.

Vanaf de basisschool wist Maurice Heugen al wie Marianne Boer was. Maar of ze met elkaar omgingen? Dat niet. Totdat hij, als elfjarige fluitist, met Marianne Boer een bandje inzond naar Für Elise, het radioprogramma van Hans Zoet op Radio 4. Ze reisden vanuit Vlissingen naar het Concertgebouw in Amsterdam, om twintig minuten lang te spelen; Boer begeleidde hem op de piano.

Het was het begin van een verwantschap die in een stroomversnelling kwam toen ze samen naar het conservatorium in Amsterdam vertrokken en drie jaar in hetzelfde studentenhuis woonden op de Tweede Anjeliersdwarsstraat. Heugen herinnert zich hoe Boer geregeld piano studeerde tot half twaalf ’s avonds, wanneer het conservatorium sloot.

Fantastische klank

Marianne Boer lééfde voor de piano. De latere docent aan het conservatorium begon op haar zestiende aan de vooropleiding, terwijl ze op de middelbare school zat in Goes. Ze trok in bij een gastgezin in Naarden. Nadat ze aan het Amsterdamse conservatorium werd aangenomen, is ze nooit meer uit de stad vertrokken. Sinds 1997 was ze verbonden als docent en correpetitor aan het conservatorium.

Vanaf 2000 werkte violist Peter Brunt met haar; Boer was de correpetitor van zijn vioolstudenten aan het conservatorium. Zodoende kwam ze mee op zijn lessen. “Marianne was toen al een indrukwekkende verschijning,” zegt hij. “Dat is ze altijd gebleven.” Wat hem het meest bijblijft? “Tijdens soms eindeloze toelatingen en examens met soms zenuwachtige violisten en hun begeleiders, was het een verademing om Marianne’s fantastische klank te horen.”

Het talent van Boer is allesbehalve onopgemerkt gebleven. Haar eindexamen piano werd cum laude beoordeeld. In 1994 tourde ze solo door Nigeria en Benin, op uitnodiging van de Nederlandse ambassadeur. Met Heugen heeft ze drie cd’s opgenomen en speelde ze jaarlijks in Zwitserland, waar hij na zijn studie fluitist van het Züricher operaorkest werd.

Humor in de les

Boers 18-jarige dochter Jeanne Opheikens is opgegroeid met de klanken van haar moeder – die vaak speelde als de kinderen in bed lagen. Als Jeanne de stukken van Mischa Hillesum – wiens vergeten preludes ze in 2012 speelde waarover de Avro een documentaire maakte – hoorde, werd ze rustig.

“Ze nam muziek altijd heel serieus,” zegt Peter Brunt, “ze wilde altijd de belangrijke examens top spelen en ze gaf 200 procent.”

Marianne Boer nam veel hooi op haar vork, en was tegelijkertijd bij alles wat ze deed heel betrokken. Brunt betrok haar vaak in zijn lessen, omdat Boer humor in de les bracht. “Ze kon ontzettend geestig en onverwacht uit de hoek komen. Met de stukken was ze heel serieus, maar er was ook veel ruimte voor ontspanning en plezier.”

David Zielman (17) heeft zes jaar les van haar gehad, waarvan de afgelopen vijf jaren wekelijks. “Mijn band met haar ging verder dan alleen het pianospelen. Ze toonde ook altijd veel belangstelling voor al het andere wat ik deed, zoals oefenen met de klavecimbel, of de toetsweken op school, of mijn vervolgopleiding.” Zelfs het afgelopen jaar, toen Boer ziek werd, heeft ze er nog voor gezorgd dat Zielman soepel een overstap kon maken naar een nieuwe pianoleraar.

Samen ontbijten

Zo was ze ook als moeder, zegt Jeanne. Ze steunde haar, ook als ze dat op het moment niet doorhad, zoals toen Jeanne een opleiding podiumkunsten aan Lucia Marthas wilde doen. “Mijn moeder weet hoe lastig de artistieke wereld kan zijn, en toch heeft ze me daar altijd in gesteund.”

In het gezin zorgde Boer altijd voor gezelligheid. Elke avond samen eten, elke ochtend samen ontbijten, daar nam ze de tijd voor. Al helemaal vanaf afgelopen maart, toen er een zeldzame, agressieve kanker ontdekt werd bij Boer. “Ons gezin klopte heel goed,” zegt Jeanne.

Marianne Boer is 54 jaar geworden en laat naast dochter Jeanne, zoon Vincent (13) en haar echtgenoot Gerhard Opheikens achter.