De fans zijn vergeten dat Halsema in 2019 voor het eerst juist weer een huldiging tóéliet in het centrum

Via een droog persbericht kondigde burgemeester Halsema aan dat de huldiging van Ajax niet kon doorgaan. Een tekort aan beveiligers. Daags erna zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat hij ook beveiligers tekortkomt voor een eventuele huldiging op de Coolsingel, als Feyenoord de Conference League wint.

Volwassen mannen – want het zijn vooral mannen – stuurden Halsema doodsbedreigingen. En aan haar kinderen. De politie en ME moesten woensdag zelfs de gracht afzetten omdat zo’n zeshonderd man haar huis probeerde te bereiken.

Diezelfde fans zijn vergeten dat Halsema in 2019 voor het eerst juist weer een huldiging toeliet in het centrum, hoewel het in 2011 volledig uit de hand was gelopen. Toen rekende de gemeente op zo’n vijftigduizend supporters; het werden er ruim honderdduizend – met, zo bleek achteraf, te weinig beveiliging.

Fans klommen in de geluidstorens, op EHBO-cabines, bouwsteigers en het dak van het Stedelijk Museum, waarvandaan ze bouwmateriaal naar het publiek gooiden. Ze braken hekken en hoogwerkers af, scheurden afschermdoeken en leegden hun blaas tot in de voortuinen van buurtbewoners. De schade: een slordige 400.000 euro.

Burgemeester Van der Laan verplaatste de huldigingen daarna naar parkeerterreinen bij de Arena. Dat kwam hem op felle kritiek te staan. Dapper dus, dat Halsema het in 2019 toch aandurfde. Wonder boven wonder verliep het goed. Reden genoeg om het dit jaar weer door te laten gaan, toch?

“Had het gewoon mogelijk gemaakt,” zeiden veel fans. Naïeve boosheid. Weinig relativering. Halsema is vaak per definitie de kop van Jut. Inhoudelijk is kritiek soms terecht; maar dit was op de man. In de ogen van velen doet zij alles fout en ze kan zich hier moeilijk, vrijwel onmogelijk, tegen verdedigen.

Toch had Halsema samen met haar team iets aan de beeldvorming kunnen doen. Hoe naïef en lelijk de fans ook kunnen doen – de taak ligt er om ook met deze groep verbinding te zoeken, wetende hoe dierbaar een huldiging hun is.

Waarom niet van het matte persbericht een persoonlijker bericht gemaakt met meer context? Of via Instagram een toespraak gedeeld, zoals ze regelmatig doet? Ze had samen met Ajax een video kunnen maken, met directeur Edwin van der Sar naast zich. Het zou nog altijd een inbox vol nare berichten opleveren, maar het had haar minder afstandelijk gemaakt.

Van der Sar steunde Halsema naderhand wel. Hij noemde de beledigingen en bedreigingen ‘onbegrijpelijk’ en ‘slecht voor de club’, hij vond het waardeloos voor ‘onze burgemeester’ en prijsde Halsema voor het werk dat ze naar ‘eer en geweten’ doet voor de stad.

Hopelijk bereiken die woorden deze fans van Ajax – die vaak helemaal niet in Amsterdam wonen. Maar of het ooit nog goedkomt tussen Halsema en de harde kern van Ajax? Dat betwijfel ik ten zeerste.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.