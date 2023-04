De familie van Taghi bleef Inez Weski bestoken als doorgeefluik voor berichten

Inez Weski. Beeld Ringel Goslinga/Lumen

‘Pfff wat was de advo paranoid vandaag’, stuurt de oudste zoon van Ridouan Taghi met een cryptotelefoon aan zijn tante, een zus van zijn vader. ‘Dat ik een speciale telefoon alleen met haar heb, niet anders erop.’

Het is 30 december 2019. Twaalf dagen eerder is Ridouan Taghi in Dubai opgepakt en op het vliegtuig naar Nederland gezet. Bij aankomst is hij direct overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, Nederlands zwaarst beveiligde gevangenis. Daar zit hij ‘in beperkingen’: hij wordt geïsoleerd van de buitenwereld en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dat is voornamelijk Inez Weski, al laat die zich soms vervangen door vrouwelijke kantoorgenoten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat Weski degene is over wie de zoon met zijn tante communiceert.

Moeizaam contact

Meteen na Taghi’s totale afzondering in de EBI en tot Youssef Taghi als neef én advocaat in maart 2021 aan het verdedigingsteam wordt toegevoegd, zoeken zijn familieleden blijkens ontcijferde berichten naarstig naar manieren om toch met hem te kunnen communiceren. Ze zoeken veelvuldig en indringend contact met Weski. ‘Probeer ook de advo vaak te texten’, stuurt de zoon naar zijn tante. Zelf verblijft hij in Dubai. ‘En duidelijk maken om alle facturen naar mij sturen om ervoor te zorgen dat ze altijd betaald is.’

Weski lijkt een PGP-telefoon (vernoemd naar het versleutelingsprogramma Pretty Good Privacy) te bezitten waarmee ze in contact staat met Taghi’s zoon. Dat lijkt haar niet lekker te zitten. ‘U begrijpt dat ik niets kan doorgeven immers,’ stuurt de zoon naar de tante. Hij lijkt een doorgestuurd bericht van Weski te citeren. Die lijkt zich zorgen te maken over het feit dat PGP-berichten nogal makkelijk worden doorgestuurd. ‘Hoop vooral dat dit niet ook allemaal bij derden terechtkomt’.

Die zorg is niet vreemd. Op dat moment is Weski als advocaat betrokken bij een aantal geruchtmakende strafzaken waarin ontsleuteld PGP-bewijs doorslaggevend zal blijken. Zo is ze de advocaat van een Nijmegenaar die bekendstaat als ‘telefoonleverancier van de onderwereld’. Hij verkocht cryptotelefoons totdat de politie zijn netwerk platlegde. Het bewijs uit zijn servers zorgde er al voor dat criminelen tot levenslang zijn veroordeeld. Kortom, als íémand de risico’s van PGP-communicatie kent, is het Weski.

Op 7 januari 2020 stuurt de zoon van Taghi aan zijn tante: ‘Wanneer u met de advo bent, kunt u doorgeven dat ze haar tele aan doet?’ ‘En kunt u ook vragen of ze misschien kan uitzoeken wat me vader zou willen wat ik doe?’

‘Denk 3amto (mijn tante, red.) dat u ook even de advo vraagt om morgen of overmorgen langs te gaan bij papa aangezien er veel is te spreken.’

Een dag later gaat Weski twee dagdelen op bezoek bij Taghi in de EBI. Zo zal het vaker gaan. De zoon van Taghi en zijn tante hebben voorafgaand aan bezoeken van Weski aan de EBI onderling contact.

Het in dit artikel aangehaalde berichtenverkeer is afkomstig uit het onderzoek 26Mandel. Naar aanleiding van de aanhouding van Inez Weski onderzocht Het Parool de berichten. 26Mandel draait om advocaat Youssef Taghi, de neef van Ridouan Taghi. Die werd in januari veroordeeld tot 5,5 jaar cel wegens de ‘sleutelrol’ die hij speelde in de criminele organisatie. Sinds maart 2021 fungeerde hij als boodschappenjongen die berichten van en aan zijn neef doorspeelde.

Het dossier bevatte óók aanwijzingen dat al berichten uit de EBI waren gekomen nog voordat Youssef Taghi was toegelaten als advocaat. Sterker: het onderzoek was opgestart op basis van informatie dat advocaat Weski mogelijk als boodschapper was ingezet. In een proces verbaal uit juli 2022 zet de recherche haar vermoede rol uiteen. ‘Uit de ontsleutelde berichten komt naar voren dat Weski mogelijk in het bezit is van een encrypted telefoon’, valt te lezen.

Omdat het gaat om ‘geheimhoudersinformatie’ van een advocaat, is het account waarmee Weski mogelijk communiceert, dan nog niet ontsloten door het onderzoeksteam. Dat betekent dat op dat moment dus slechts de berichten van Taghi’s oudste zoon aan zijn tante deels te lezen zijn. Niet haar antwoorden en geen berichten die aan Weski worden toegeschreven. Het gaat om berichten van Taghi’s zoon aan Taghi’s zus en berichten van de zoon aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale en aan Taghi’s neef en vertrouweling Jaouad F. via de versleutelde berichtenservice Sky ECC.

‘Had ze leuke verhalen te vertellen?’ wil de zoon van Taghi van zijn tante weten op 23 januari 2020. Een dag eerder is Weski op bezoek geweest in de EBI. ‘Kan ze vragen of er wat is. Hoe wij hem kunnen helpen?’ wil de zoon weten. Daarnaast lijkt het erop dat er beslissingen genomen moeten worden over iemand die ‘telkens om pap (geld, red.)’ vraagt. ‘Als ze dat als prioriteit kan vragen zodat hij niet erover blijft mailen.’

Het valt de politie op dat de communicatie vanuit de advocaat op zijn zachtst gezegd niet van harte verloopt.

‘Advo is vreemd bezig,’ stuurt Taghi’s zoon op 25 januari 2020 aan zijn tante. ‘Geen een keer gemaild sinds ze voor het laatst langs ging bij ..’ (Volgens de politie wordt met die twee puntjes Ridouan Taghi bedoeld.) ‘Normaal mailt ze elke paar dagen’. Ook lijkt onvrede te bestaan over het feit dat er wel een factuur is verstuurd door het kantoor van Weski, maar dat ze nog geen contact heeft opgenomen.

De zoon hoopt dat zijn tante Weski snel even kan zien. Een paar dagen later lijkt er toch contact te zijn geweest. De zoon van Taghi stuurt dat het gesprek met advo goed is gegaan. ‘Begreep papa heeft een lange lijst met dingen die hij wilt ahah’.

De zoon vraagt een aantal keer aan zijn tante of ze aan Weski wil vragen of ze haar ‘tele’ (telefoon, red) aan wil zetten. Ook zijn er berichten waaruit valt af te leiden dat met Weski wordt afgesproken dat ze een nieuw PGP-toestel krijgt.

Gewoon gek

Desondanks lijkt het contact er niet makkelijker op te worden. ‘Die advo is gewoon gek, nooit mailen of sms’en. Spoort niet gekke mens’, wordt op 8 mei 2020 gestuurd. ‘En als je haar mailt houdt zij zich voor de domme.’

De communicatie lijkt echter niet te worden afgekapt. Amper een maand later, op 1 juni, wordt gecommuniceerd dat het abonnement van de cryptotelefoon van Weski verloopt. ‘Ze wou dat we allebei nieuwe halen en alleen elkaar erop hebben’, schrijft de zoon.

Op 14 juli 2020 wordt in de berichten gesproken over een usb-stick. ‘Vraag me af wat er allemaal op de USB komt’, schrijft Taghi junior. Het bericht wordt gevolgd door twee smileys. ‘Had ze verder 3amto (mijn tante) meer gezegd over de USB of iets over papa?’ vraagt de zoon zijn tante. ‘Sinds ze geen tele meer gebruikt, geeft ze nauwelijks dingen door pff.’

Bijna twee weken later heeft het usb-plan meer vorm gekregen. De zoon wil, volgens de recherche, van zijn tante weten hoe zijn vader gaat antwoorden. ‘Hoe gaat hij er op reageren. Ook met USB? Oké is goed top. Kunnen de usb een deze dagen al klaar hebben’.

Daarop heeft de zoon van Ridouan Taghi contact met de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale over financiële zaken. ‘I wil tell f (volgens de politie staat f voor father). Inchallah in a few weeks he will be able to reply.’

Weer een paar dagen later wordt gesproken over twee usb-sticks; een voor ‘alle privé dingen. En op de andere admin etc.’ De recherche leest in de berichten die volgen dat Weski heeft ingestemd met het plan. ‘Dat 2 us goed is mailt ze nu. Daarmee bedoelde je 2 usb toch?’

Medio augustus wordt geschreven dat het het makkelijkst is als ‘ze’ alles uitprint. ‘Zij is niet de slimste met technologie lijkt het soms.’ De zoon zegt dat er geen cijfers zijn doorgegeven. ‘Want als zij alles zou overschrijven dan ziet ze meteen wie en hoeveel etc.’

Later die maand blijkt weer de argwaan. ‘Nog steeds geen nieuws van die gek?’ vraagt de zoon aan zijn tante. Een dag later: ‘Wat zij doet is gewoon absurd. Zijn al 2 weken verder en wie weet wat zij met al die info doet.’ Ook lijken de berichten niet al te snel te gaan.

Bericht uit de EBI

In september heeft de zoon opnieuw contact met Raffaele Imperiale. Daarin zegt hij over waarschijnlijk Weski: ‘busy and also paranoid’. ‘At the moment there is no way to communicate with her because she doesn’t want to use encrypted phones.’

Op 18 november 2020 komt dan toch een bericht uit de EBI. De zoon van Taghi stuurt een bericht van zijn vader door aan Imperiale. ‘Hello sir, how are you and your family?’ vraagt Taghi. Wat volgt is een bericht in het Engels over geld en vermoedelijk de handel in drugs. ‘U moet loading betalen 175 x 1250 = 10% sir!’ In het bericht toont Ridouan Taghi zich onder andere teleurgesteld dat Imperiale nog niet de boekhouding heeft doorgenomen met zijn oudste zoon en hem niet meer laat meedoen in drugstransporten.

Bovenstaande is slechts één deel van de communicatie. In de zomer van 2022 kreeg justitie namelijk de beschikking over nieuwe versleutelde berichten. Intensief onderzoek naar die berichten werpt volgens justitie meer licht op de rol die Weski heeft gespeeld. Bronnen binnen de opsporing spreken van een sterke zaak tegen haar.

Weski heeft altijd met klem ontkend als doorgeefluik te hebben gefungeerd. Ze kan nu niet reageren omdat ze ‘in beperkingen zit’ en geen contact mag hebben met de buitenwereld. Voor het OM is het evenwel duidelijk: Weski heeft strafbaar gehandeld. Als dat zo is, blijft die ene vraag staan: waarom? Op die vraag kan alleen Weski antwoord geven.

Kroongetuige in 2017: ‘Inez is plat’ Kroongetuige Nabil B. zei de recherche al op 18 maart 2017 dat Inez ­Weski volgens hem ‘plat’ is. Hij sprak over verdachten in de grote zaak 26Koper, over een enorm wapenarsenaal dat in Nieuwegein was aangetroffen en een forse groep verdachten die liquidaties hadden voorbereid – volgens Nabil B. in opdracht van Ridouan Taghi. “Ik heb ook vernomen dat lnez Weski heel veel jongens in de zaak heeft meegenomen. (…) Dat weet ik gewoon, ik weet dat lnez plat is,” zei Nabil B. Weski had volgens hem ‘een briefje’ gekregen dat ze aan verdachten doorspeelde: ‘Van hé, als je je bek niet houdt, dat die en die worden omgelegd.’ Op 15 februari 2018 verklaarde de kroongetuige ‘dat niet alle raadsmannen te vertrouwen zijn en zo lek zijn als een mandje’. “Als hij (Taghi) morgen vast zit, ja, dan kan je er wel van uit gaan dat er gecommuniceerd gaat worden via een raadsman. Dat weet ik.” Op 8 juli 2021 legden rechercheurs die uitspraken voor aan Ridouan Taghi. Die had nog op geen enkele vraag gereageerd en met een capuchon over zijn hoofd en een mondkapje voor gedaan alsof hij sliep. Hij deed, kennelijk geërgerd, voor het eerst zijn capuchon en mondkapje voor zijn gezicht weg en hoonde dat Nabil B. zelf had gezegd dat zíjn eigen advocaat, Onno de Jong, ‘corrupt’ was. Het verhoorverslag: ‘Verdachte doet zijn mondkapje weer voor en doet de capuchon van zijn jas weer over zijn hoofd’

