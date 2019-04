De entrada van de Ajax-aanhang kwam er niet

Rondhangende groepjes supporters, enkele tientallen, waren er wel rond de ambtswoning van de burgemeester. De ME-busjes en de vele politieagenten op straat hadden genoeg jongens met Ajax-sjaals om in de gaten te houden. Maar geen moment maakte iemand aanstalten om toch een sfeeractie te starten onder de gordijnen van de burgemeester.



Zo'n protest was online aangekondigd uit woede tegen de door de politie afgebroken festiviteiten voor de wedstrijd Ajax-juventus van woensdagavond. Met waterkanonnen was het vuurwerk van de fanatieke aanhang gedoofd en de 'Entrada' die alleen plaatsvindt bij speciale wedstrijden ruw onderbroken. Fans en ook hele brave toeschouwers die zich niet snel genoeg uit de voeten maakten haalden een nat pak.



De politie kwam vrijdag al tot de conclusie dat het eigen ingrijpen beter had gekund. Er waren fouten genaakt en de waterwerpers waren een 'onbedoelde provocatie'. Meteen werd de Herengracht verboden als toneel voor een protest-Entrada. Daarvoor werden de supporters doorverwezen naar de Stopera.



Na een half uur trokken de eerste politiebusjes zich terug. Wel waren eerst nog wat rondhangende supporters doorgestuurd naar de Stopera. Die hadden daar weinig zin in: "Daar is helemáál niemand."



Maar de Ajax-aanhang had zijn gelijk dus al gehaald zonder protestactie. Online maakten supporters zich vrolijk over de grote politiemacht die hun aankondiging op de been had gebracht. "Weer verkeerd ingeschat," lachten ze op Instagram, met een duidelijke verwijzing naar de schuldbewuste verklaring van gisteren. En met een verwijzing naar de waterwerpers: "Misschien kunnen jullie vandaag de glazen wassen daar."