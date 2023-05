De ene na de andere veganistische zaak in Amsterdam sluit – wat is er aan de hand?

De ene na de andere veganistische zaak in Amsterdam verdwijnt. Alleen al afgelopen maand maakten minstens acht ondernemers bekend de deuren te sluiten. ‘Dit lijkt een voorbode van wat meer horecazaken te wachten staat.’

De neonlichten aan de muur van Deer Mama op de Ceintuurbaan zijn uit, de zuurstokroze stoelen staan op elkaar gestapeld in een hoek. Voor de deur bungelt een bordje, ‘sorry we’re closed’. Het veganistische restaurant, een soort luxe snackbar waar sinds 2018 plantaardige milkshakes en burgers werden geserveerd, ging begin mei permanent dicht.

Deer Mama is deel van een sluitingsgolf onder veganistische eetzaken in de stad. Alleen al afgelopen maand werd bekendgemaakt dat Vegabond (West), Yoghurt Barn (Centrum), Lokol (West), Mr. Stacks (Zuid) en Nom Nom Nom (West) dicht zijn of dicht gaan. Ook kaasmakerij Rosie and Riffy (Oost) stopt ermee, evenals de winkel van veganistisch kaasmerk Willicroft (Centrum). Rond de jaarwisseling sloten Loving Hut (West), Bataat (Oost) en Mr. and Mrs. Watson (Oost) de deuren.

Hoewel de redenen uiteenlopend zijn – van persoonlijke omstandigheden tot een nijpend personeelstekort – lijken de problemen binnen de plantaardigevoedselbranche verergerd door de stijgende prijzen.

Camembert van cashewnoten

Dat merkt ook Babet Zevenbergen, eigenaar van de plantaardige delicatessenwinkel Vegabond in de De Clercqstraat. Het aanbod in haar winkel is groot: een camembert gemaakt van cashewnoten, plantaardige chocoladetruffels, een eivrije omelet: je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt een veganistisch alternatief van verkocht. Het maakt dat Vegabond in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een begrip in de veganistische community in Amsterdam.

Een plantaardig dieet is nog steeds populair, meent Zevenbergen, maar de levensstijl wordt ook duurder. “Wij verkopen speciale producten die wat meer kosten. Door de inflatie zijn de prijzen nóg hoger geworden. Ik merk dat de klanten nog wel komen, maar minder geld uitgeven.”

Een maaltijd van Vegabond in de De Clercqstraat. Beeld Monique Van Loon

Ook volgens Armain Schoonbroodt wint plantaardig eten nog steeds aan populariteit. Hij runt de socialemedia-accounts Vegan Amsterdam, waarop hij vegan horeca, producten en evenementen in de stad promoot. “Veel veganisten vinden het fijn om bij een vegan restaurant te eten,” zegt hij. “Je ziet er geen karkassen op het bord van je buurman liggen. Een plantaardige zaak kan een plek zijn waar je je als veganist thuisvoelt.”

Dat zoveel plantaardige eetzaken dichtgaan, wijt Schoonbroodt aan een combinatie van factoren. “Maar het is natuurlijk wel extra moeilijk voor deze ondernemingen. Ze moeten constant proberen gasten die sceptisch tegenover plantaardig voedsel staan, zover te krijgen bij hen te komen eten.”

Slechte basis

Daar wringt de schoen, ziet Gijsbregt Brouwer, foodtrendwatcher en oprichter van culinair platform De Buik. Rond 2018 en 2019 zag hij de vegan restaurants in Amsterdam als paddenstoelen uit de grond schieten – Amsterdam telt er inmiddels rond de zeventig.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) steeg het aantal veganisten in Nederland van 45.000 in 2014 tot zo’n 150.000 in 2020. Maar hoewel die stijging aanzienlijk is, blijft de markt volgens Brouwer beperkt. 10 procent van de Amsterdammers geeft aan nooit vis of vlees te eten, 4 procent volgt een volledig plantaardig dieet.

Ter vergelijking: van de totale Nederlandse bevolking eet volgens het CBS slechts 0,4 procent geen dierlijke producten. Brouwer: “Je hebt als vegan restaurant te maken met een heel kleine doelgroep. Het model is in de basis niet goed.”

Pepijn Schmeink (mede-eigenaar van restaurant Lokol in de Kinkerstraat dat in mei na acht maanden sloot) merkt dat de daling van de vlees- en zuivelconsumptie in de horeca achterblijft. “Veel mensen blijven hedonistische keuzes maken op het gebied van duurzaamheid,” zegt hij. “Ze zijn lekker uit eten, en willen dan tóch een stukje vlees bestellen. Dat zet aan het denken: moet de omwenteling naar duurzaamheid in restaurants plaatsvinden?”

Overvolle markt

De overvolle markt leidt bovendien tot andere problemen. “Er komen steeds meer vegan kaasopties,” zegt Tina da Rosa, mede-eigenaar van plantaardige kaasmakerij Rosie and Riffy. “Die zijn vaak duur, maar niet heel smaakvol. Dat geeft de hele branche een slechte reputatie, waardoor mensen ons product minder vaak kopen.”

Restaurant Lokol in de Kinkerstraat ging eerder deze maand na acht maanden dicht. Beeld Jakob van Vliet

Het werk is arbeidsintensief en duur, terwijl het weinig opbrengt. “Ondernemers in de veganistische sector doen hun werk vaak vanuit een soort idealisme,” zegt Zevenbergen van Vegabond. “Ze willen iets betekenen voor de gemeenschap, voor de dieren en voor het milieu. En ze werken vaak hard voor weinig. Dat is niet eeuwig vol te houden.”

Een succesvol bedrijf moet ook economisch duurzaam zijn, vult Schmeink aan, maar het runnen van een duurzaam bedrijf is kostbaar. “Dat een pak havermelk twee euro kost in Nederland is ridicuul. De subsidies op dierlijke eiwitten zijn astronomisch hoog.”

Failliete horeca

Toch zitten niet alleen vegan eetzaken in zwaar weer. Vorige week nog maakte restaurant Vanderveen, dat in april zijn eerste Michelinster kreeg, bekend te sluiten. De nasleep van de coronacrisis hakt er bij veel horecaondernemers in.

“De branche is compleet uitgewoond,” aldus Brouwer. “Iedereen is kapot. De horeca zit in een moeilijke tijd door corona, schulden, toenemende prijzen en mensen die de hand op de knip houden.”

Vegan restaurants kunnen weleens een voorbode zijn van wat de horeca te wachten staat. Brouwer: “Sinds de coronatijd zijn relatief te weinig zaken failliet gegaan ten opzichte van de periode daarvoor. Er gaat een inhaalslag komen, en dit zijn daar de eerste voorbeelden van.”

Volgens Schoonbroodt is er nog steeds een breed aanbod aan veganistische zaken in Amsterdam, al is er wel een flinke hap uit genomen. “Uiteindelijk zou het mooi zijn als een vegan restaurant niet per se het stempel veganistisch krijgt,” zegt hij. “Maar gewoon: dat van een horecazaak met goed en lekker eten.”

