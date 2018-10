De elektrische scooter wordt steeds populairder

Jongeren willen ze niet - ze zien er meestal toch wat anders uit - die willen gewoon een Vespa op benzine Wesley Stravers, Scootstore Amsterdam

Scooters vallen in twee groepen uiteen: de brommers die 45 km/uur mogen en waarbij een helm verplicht is; en de snorfiets die maximaal 25 km/uur rijdt en geen helmplicht kent. Het gros van de e-scooters kost ongeveer 2400 euro. Maar het kan veel duurder. Wie op een kekke Italiaan door het leven wil kan voor 6500 euro een elektrische Vespa aanschaffen.



Amsterdam is niet alleen. In Utrecht gaat de binnenstad in 2020 dicht voor vieze benzinescooters. Maastricht, Leiden en Nijmegen denken ook na over brommerzones.



Gewoon een Vespa

De verkoopcijfers zijn ernaar. Landelijk werden tot en met september 4192 e-scooters verkocht, 9,1 procent van het totaal, blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging en Bovag. De groei van het marktaandeel gaat razendsnel. Vorig jaar was nog maar 1 op de 30 elektrisch en in 2016 was nog maar 1 op de 50 scooters elektrisch. Volgens Stravers zijn het dertigers en veertigers die de e-scooters kopen. "Om te pendelen. Jongeren willen ze niet - ze zien er meestal toch wat anders uit - die willen gewoon een Vespa op benzine.''