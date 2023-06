De eerste verzekering voor zeelui: een vangnet, met vele kleine lettertjes

Zeelui konden zich sinds 1822 voor het eerst verzekeren voor invaliditeit of verdrinking op zee. Het College Zeemanshoop was een van de eerste sociale verzekeringen van Nederland – en nog altijd kunnen studenten aan maritieme opleidingen een beroep doen op het studiefonds van de vereniging.

Een groot harmonieconcert en ‘Bengaalse verlichting’ in het huidige Wertheimpark vormden op vrijdag 24 juni 1847 het slotakkoord van het 25-jarig jubileum van het College Zeemanshoop. De aangesloten kapiteins hadden op 3 mei vanaf hun schepen op het IJ de feestelijkheden geopend met veel vlagvertoon en saluutschoten.

Dat het collegebestuur groot uitpakte, was opmerkelijk. De Amsterdamse koopvaardijvloot verkeerde na jaren van groei namelijk in zwaar weer, veel schepen lagen bij gebrek aan vracht stil in de haven. Met dank aan de gulle donaties van leden, waaronder 500 gulden van koning Willem II, kon het jubileum toch groots worden gevierd. En ontvingen de 680 mensen die een uitkering kregen van de vereniging een bonusbedrag.

Het zilveren jubileum van de in 1822 door achttien Amsterdamse zeekapiteins opgerichte beroepsvereniging was weliswaar een moment om stil bij staan, maar de kosten van de feestelijkheden mochten niet ten koste gaan van de eigen sociale verzekering waaraan de vereniging haar bestaan dankte.

Risicovol beroep

De zeevaart was destijds een risicovol beroep, zonder sociaal vangnet bij invaliditeit of verdrinking op zee. Een gat waar Zeemanshoop insprong met het instellen van het Weldadig Zeemansfonds. Een onderlinge verzekering, in eerste instantie alleen voor gezagvoerders maar al snel opengesteld voor alle rangen. De fondskas werd gevuld met de inleg van de aangesloten kapiteins. En met de contributie en donaties van buitengewone ‘niet-varende’ leden, voornamelijk Amsterdamse notabelen, kooplieden en reders.

De opkomst en groei van de stoomvaart leidde eind van de negentiende eeuw bijna tot de ondergang van de vereniging, concludeert Cor Scholten, schrijver van het nu verschenen kloeke, rijk geïllustreerde jubileumboek Koninklijk College Zeemanshoop 200 jaar, Sterke ankers en veerkracht. Reders van de stoomvaartmaatschappijen zorgden voor eigen sociale voorzieningen.

Liquidatie

Daarmee viel de noodzaak van het lidmaatschap weg. Scholten ontdekte in de verenigingsarchieven dat het ledenaantal dermate drastisch slonk dat zelfs het woord ‘liquidatie’ viel. Een doemscenario dat de vereniging bespaard bleef door het Weldadig Zeemansfonds op te doeken.

Het creëren van een sociaal vangnet voor zeelieden en hun familie was slechts één van de twee doelen. De achttien oprichters streefden ook ‘de bevordering van den bloei der Nederlandsche Zeevaart’ na. Wat neerkwam op bemoeienis op hoog niveau met de veiligheid op zee, van opleidingen voor matrozen, stuurlieden en machinisten tot de bouw van vuurtorens.

Wekelijkse vergaderingen

De eerste zeven verenigingsjaren werden de wekelijke vergaderingen nog belegd in de Nieuwe Stadsherberg, eigendom van de stad en gebouwd op eikenhouten palen in het IJ. Maar al snel ontstond de behoefte aan een eigen onderkomen, ook om de aangesloten kapiteins uit handen te houden van louche logementhouders.

De eerste sociëteit werd geopend in het gebouw Scholtenburg aan de Buitenkant, nu Prins Hendrikkade 142. Waar de kapiteins vanuit een grote feestzaal, aan de voorzijde voorzien van een groot balkon, een magnifiek uitzicht hadden over de haven en het IJ.

September 1846 ontving het bestuur een brief van Godfried Salomonson met het verzoek om artikel 3 van het reglement aan te passen, waarin stond dat het lidmaatschap alleen openstaat voor mensen ‘van den Christelijke godsdienst’.

Joodse kwestie

Waarom specifiek Salomonson, een belangrijke Joodse fabrikant van katoengarens in Twente, dit verzoek deed, valt niet te achterhalen. Scholten is de eerste uit een reeks van verenigingshistorici die aandacht besteedt aan deze Joodse kwestie.

Pas na een tweede brief van Salomonson werd het verzoek voor openstelling van de vereniging voor andere geloven voorgelegd aan de leden en na een rumoerige stemming (83 stemmen voor, 271 stemmen tegen) verworpen.

Het leverde een bitter commentaar op in de Arnhemsche Courant: ‘Het vooroordeel der Middeleeuwen leeft nog in de Nederlandsche hoofdstad, het wordt in een aanzienlijk College met onbeschaamdheid gepredikt en met juichtonen begroet door de notabele burgers. De stem van enkele welgezinde mannen ging verloren onder de algemeenen kreet van afkeuring dier bekrompen joden-haters.’

Gebrek aan comfort

Zeemanshoop sloot in 1862 een meerjarig huurcontract af voor Grand Café Restaurant Mulder op de Dam. Het vermoeden dat beurshandelaren deze nieuwe locatie beter wisten te vinden dan de oude sociëteit bleek te kloppen. Maar Scholten vermoedt dat de aangesloten kapiteins het uitzicht op de haven wel zijn gaan missen.

Eventuele kritiek op gebrek aan comfort op de Dam werd door het bestuur direct gepareerd. Klagende bezoekers moesten bedenken ‘dat het een zeemanscollegie is dat men bezoekt en dat voor het Weldadig Zeemansfonds zuinigheid met het geld voor weduwen en wezen bestemd een heilige plicht is.’

Keerzijde

Die christelijke naastenliefde had ook een keerzijde. ‘De aandacht voor de leden had wel eens het karakter van doorgeschoten bemoeizucht,’ stelt Scholten. Onzedelijk gedrag van weduwen kon reden zijn voor stopzetting van de uitkering.

De vereniging zou nog een aantal keer verhuizen, terug naar de Prins Hendrikkade en zelfs naar het Tolhuys aan de overkant van het IJ. In 2008 werd de huidige sociëteit betrokken (Muntplein 10). En hoewel het Weldadig Zeemansfonds is opgeheven, verstrekt het inmiddels Koninklijk College Zeemanshoop waar nodig nog steeds financiële ondersteuning. Zo kunnen studenten van maritieme opleidingen een beroep doen op het studiefonds van de vereniging.

Cor Scholten: Koninklijk College Zeemanshoop 200 jaar, Sterke ankers en veerkracht. Walburg Pers, €39,99.