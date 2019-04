De eerste toeristenbus oogstte vooral verbazing

11 februari 1489 - De keizerskroon

Maximiliaan van Oostenrijk, vorst van het Heilige Roomse Rijk, werd in 1489, tijdens zijn verblijf in Den Haag, zo ziek dat voor zijn leven werd gevreesd. Hij beloofde bij genezing op bedevaart te gaan naar Amsterdam.



En zo geschiedde: op 11 februari gaf hij de stad het privilege het stadswapen te sieren 'metter crone van onsen Rijcke, tot eeuwighen daghen'. Tot zover de legende, want Maximiliaan was in 1484 doodziek en ging pas vijf jaar later op bedevaart. Maar Amsterdam was een belangrijke financier van zijn strijd tegen het opstandige Vlaanderen en de Hoekse steden - en voor wat hoort wat.



Overigens was Maximiliaan destijds nog geen keizer. De kroon die wij kennen van het stadswapen en de Westertoren is die van de latere keizer Rudolf II, uit 1602.