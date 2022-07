De eerste queergym van Amsterdam is een feit: ‘Ik train nu niet meer thuis’

Initiatiefnemer Senn van Beek (rechts) opent lhbtq-sportschool We Are Queer. Beeld Lin Woldendorp

Terwijl de Dappermarkt donderdagavond afgebouwd wordt, valt het oog op een grote regenboogvlag in een dwarsstraat. De onwetende voorbijganger denkt wellicht dat er een Pridefeestje in een garagebox plaatsvindt. Deels klopt dat: hier wordt lhbtq-sportschool We Are Queer feestelijk geopend. In de gym − zo’n 85 vierkante meter groot − borrelt een intiem groepje van vijftig man met onder meer alcoholhoudende kombucha en bananenchips.

De oprichting van de queer sportschool kun je gerust de odyssee van Senn van Beek (32) noemen. In de Verenigde Staten, maar ook in Rotterdam, is het reeds een bekend concept, en dus kon de hoofdstad niet achterlopen.

Van Beek begon december vorig jaar een crowdfunding. Die bleek geen succes: er was 50.000 euro nodig, maar met 14.000 euro kwam er nog geen derde binnen. Even leek het erop dat het nog lang zou duren tot de lhbtq-sportschool er zou komen, totdat Van Beek simpelweg op Funda een pand vond in de Wagenaarstraat dat prima voldeed als eerste opstap.

Worsteling

Waarom is dat ook alweer nodig, een queer gym? Simpelweg omdat sommige mensen in de lhbtq-gemeenschap zich niet veilig voelen in reguliere sportscholen. Denk aan de worsteling die trans mensen kunnen ervaren rondom binaire mannen- en vrouwenkleedkamers, of een omgeving waarin een lhbtq-persoon zich bekeken voelt.

Zo doet stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege (D66) in zijn openingstoespraak donderdag een persoonlijke ontboezeming: de homoseksuele Vroege ontwikkelde vanaf zijn zestiende, toen hij achter zijn seksuele geaardheid kwam, jarenlang een hekel aan sporten.

Max Groen (56), beschrijft tijdens de opening dat hij tijden zijn transitie niet meer wist naar welke kleedkamer hij moest. “Ik kreeg baardgroei en borsthaar, maar wilde niet per se naar de mannenkleedkamer.”

Nelson Sousa da Cunha (42) staat naast Max en brengt wat luchtigheid in het gesprek met een grap over zijn lichaam. “Nou, zoals je ziet sport ik niet.” zegt hij lachend. Sousa da Cunha trok zich weinig aan van priemende ogen in de sportschool, maar zou zich in sommige gyms ook niet op zijn gemak voelen.

Toch rijst de vraag: zonder je de queer gemeenschap juist niet verder af, met een aparte sportschool? Van Beek ziet het juist als een bijdrage aan integratie in de samenleving. Immers: wie in een veilige omgeving aan weerbaarheid en kracht kan werken, zo denkt Van Beek, staat ook sterker in de samenleving.

Powerliften

In We Are Queer kom je weinig machines tegen, maar wel dumbbells, barbells en kettlebells: de focus ligt op krachttraining. Zoals in menig gym worden er groepslessen yoga en powerliften gegeven. Dat je in een queer sportschool bent blijkt uit het feit dat er ook een specifieke groepsles is voor transmasculiene mensen (personen die met de uiterlijke kenmerken van een vrouw geboren zijn, maar zich als man identificeren).

Dat is precies waar sommige aanwezigen, zoals Katie Wolters (30), naar zoeken. Wolters traint al drie jaar met Van Beek, nadat ze zocht naar een personal trainer die haar wensen als non-binair persoon kon begrijpen. “Ik zocht iemand die begrijpt dat, hoewel ik als vrouw geboren ben, ik niet mijn borstspieren of billen wil laten groeien. Dan zou ik me vrouwelijk voelen.”

Wat de queer sportschool voor haar toevoegt? “Nu hoef ik niet meer alleen thuis te trainen. Ik heb een plek waar ik me veilig en begrepen voel.”

Van Beek, zelf personal trainer van beroep, gaat zich volledig richten op de sportschool en zoekt nog personeel. Abonnementsprijzen variëren van 30 tot 50 euro per maand. Queer personen die dat niet kunnen betalen, mogen een regeling treffen met Van Beek.

De sportschool opent op 8 augustus voor leden. In de eerste week van augustus vinden evenementen plaats. Denk aan iets feestelijks als drag bingo, maar ook een inhoudelijk rondetafelgesprek over veiligheid in de stad. Waar Van Beek vooral naar uitkijkt? “De transformatie in mensen: de zelfverzekerdheid en kracht die ze ontwikkelen vanaf het moment dat ze komen sporten.”