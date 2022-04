De eerste queer gym van Amsterdam komt er nog niet, maar initiatiefnemer Senn geeft niet op

Queer gym-initiatiefnemer Senn van Beek. Beeld Lin Woldendorp

In de Verenigde Staten heb je al queer sportscholen, in Rotterdam sinds vorig jaar ook, en dus besloot Senn van Beek (32, gebruikt voornaamwoorden ‘die’ en ‘diens’) dat Amsterdam niet mocht achterblijven. Vorig jaar ging diens crowdfundingsactie Build that gym van start, om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de allereerste Amsterdamse queer sportschool: een plek waar mensen van alle geaardheden en genders zich veilig en prettig zouden moeten voelen. De crowdfundingsactie kwam donderdag, na vier maanden, ten einde.

Van Beek hoopte 50.000 euro binnen te halen, dat zou genoeg zijn om de sportschool komende zomer al te openen. Er is slechts 14.000 euro binnengekomen. In totaal is er 200.000 euro nodig; het restant moet binnenkomen van investeerders.

Minder gul in crisistijd

Reden tot treurnis? Nou ja, zegt Van Beek, uiteraard blij met alles wat wél binnengekomen is: natuurlijk was het fijn geweest om een kwart miljoen op te halen, zoals Waku Waku, het in coronatijd gesloten Utrechtse restaurant. Maar ja, ook donateurs hebben te maken gehad met de coronacrisis: wellicht waren ze daardoor minder gul.

Wel is een hoop strijdvaardigheid gekweekt, zegt Van Beek. Veel mensen die Van Beek benaderd hebben, zeiden dat het idee van een queer sportschool voelt als een baken om thuis te kunnen komen, bijvoorbeeld voor mensen die een maatje meer hebben of in transitie zijn.

Loeizwaar

Van Beek heeft door de crowdfundingsactie nauw contact met de gemeente Amsterdam. De gemeente ondersteunt met de formele kant van de bedrijfsvoering en kan misschien zelfs helpen met het zoeken van subsidies en een locatie.

Want de locatie, dat is nog wel een dingetje: de initiatiefnemer heeft met meerdere makelaars gesproken, die toch afzagen van het idee. Van Beek: “Een enkeling zei dat het hier in Nederland niet nodig was, omdat we toch al tolerant genoeg zijn. Dat is een misvatting.” In elk geval moet de sportschool verrijzen in de buurt van een metrostation, zodat heel Amsterdam er makkelijk kan komen.

Voorlopig blijft Van Beek in gesprek met makelaars: de 14.000 euro is voldoende om een aanbetaling voor een pand te doen. “Het is loeizwaar om hiermee door te blijven gaan, want ik geef telkens mijn identiteit bloot. Maar ik doe het graag, voor het welzijn van de queergemeenschap.”