De een strijdt voor acceptatie, de ander tegen racisme: de moeizame aanloop naar Queer & Pride Amsterdam 2023

In wat zich het best laat omschrijven als een geforceerd huwelijk werken Stichting Pride Amsterdam en Queer Amsterdam samen toe naar Queer & Pride, dat volgend weekend begint. Dat gaat niet zonder slag of stoot; een reconstructie van de netelige weg naar het ‘feest der diversiteit’.

Volgend weekend begint Queer & Pride 2023; de incarnatie van wat voorheen Pride Amsterdam heette. In afwachting van wie het evenement volgend jaar definitief mag organiseren, gingen twee geïnteresseerde partijen dit jaar op verzoek van wethouder Meliani samen aan tafel. Tot echte samenwerking kwam het echter niet; de stammenstrijd bleek te groot.

Welke twee denkrichtingen staan tegenover elkaar? Vrij vertaald: woke en intersectioneel tegen ‘ouwe hap’, jong tegen oud, sturm-und-drang tegen de witte norm. Aan de ene kant Stichting Pride Amsterdam (SPA) als de gevestigde organisator die zich onbegrepen voelt en vindt dat Pride óók een feestje mag zijn om te vieren wat er bereikt is. Aan de andere kant Queer Amsterdam (QA) als de nieuwe partij die vindt dat daarmee groepen worden uitgesloten. Het is een strijd van deze tijd.

Hoe dat eruitziet in de praktijk? Het noemen van de Palestijnse vlag is genoeg.

Onder de paraplu van Stichting Pride Amsterdam valt het Zero Flags Project, waarbij elk jaar het aantal vlaggen wordt getoond van de landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Vorig jaar waren dat er 72, dit jaar 69. Het idee: elk jaar minder vlaggen, tot de ideale wereld, met zero flags.

Eén van die vlaggen is de Palestijnse.

Nieuwkomer Queer Amsterdam zit niet per se te wachten op grote feesten, een commerciële botenparade en Willeke Alberti op de Dam. Hun strijd is naast pro-lhbtq óók antikapitalistisch, antiracistisch en antikoloniaal –intersectioneel dus – en dat uit zich in manifestaties en demonstraties.

De onderdrukking van queers staat voor hen gelijk aan de onderdrukking van het Palestijnse volk door Israël. Vandaar dat de Palestijnse vlag opduikt tijdens demonstraties, en zo ook tijdens de Pride Walk, de traditionele opening van de Pride. Centraal punt: hoe kunnen wij in Amsterdam een feestje vieren terwijl in Palestina een heel volk wordt onderdrukt?

Die vlag is tegen het zere been van de andere stroming. Hun stelling: choose your battles, het gaat deze week over acceptatie van de Pridefamilie. En bovendien, vinden zij: waar kun je als lhbtq geruster hand in hand lopen: de Palestijnse gebieden, of Tel Aviv?

Dezelfde vlag, een andere strijd. Het illustreert hoe de stromingen in aanloop naar de Prideviering dit jaar tegenover elkaar staan. Een verslag van de netelige aanloop naar Queer & Pride 2023.

Veelzeggend foutje

14 december 2022. Er is taart, maar echt feest wordt het niet. In de werkkamer van wethouder Touria Meliani (Evenementen, Inclusie en Antidiscriminatiebeleid) in de Stopera is een plechtig moment georganiseerd. Met trots toont ze het resultaat van maandenlang gesteggel en mediation: de ondertekening van een convenant dat de samenwerking bezegelt. Nieuwkomer QA krijgt een eigen Prideweek, voorafgaand aan die van SPA. De teneur in het stadhuis: de Pride is gered.

“Jullie hebben werelden overbrugd,” zegt Meliani tegen de twee partijen.

In het convenant staat een klein foutje, maar voor de betrokkenen is dat veelzeggend. De achternaam van QA-bestuurslid Sorab Roustayar staat op drie verschillende manieren gespeld, waarvan twee keer fout.

“We zien het door de vingers,” zegt voorzitter Aynouk Tan snel. “Zoals we wel meer door de vingers hebben gezien de afgelopen periode.”

Tan wil wel proosten met champagne, maar de taart niet officieel aansnijden. Ze heeft geen zin in een fotomomentje met de andere ondertekenaars. Voorzitter Frans van der Avert van SPA en secretaris Siep de Haan van het Andreas Cultuurfonds – de derde partij die als naamgever en bedenker van de Pride bij de onderhandelingen is aangeschoven ‘om de cultuur en het format te bewaken’ – treden naar buiten met een positief verhaal. De Pride is hen niet (deels) afgenomen, de Pride is twee keer zo lang geworden.

Intern balen ze van de ruimte en het vele subsidiegeld dat naar de nieuwkomer zal vloeien. Maar afgesproken is dat ze hun mond houden; een van de vele, vele voorwaarden in het convenant is dat partijen in de media ‘uitsluitend neutraal of positief’ over elkaar zullen spreken. Betrokkenen willen wel, anoniem, met de krant praten.

Veel kwaad bloed

Het niet-gepubliceerde convenant, in handen van Het Parool, is tot stand gekomen na drie maanden mediation. Tussen september en november 2022 komen de partijen vijf keer bij elkaar. Belangrijkste aanwezigen zijn delegaties van SPA en QA en afgevaardigden van de afdelingen evenementen en diversiteit van de gemeente. Als mediator is een externe partij ingeschakeld. Wethouder Meliani is niet aanwezig.

QA wil tijdens de mediation niet met SPA-directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz aan tafel. Sinds een geruchtmakend interview in NRC (‘zet vier trans organisaties met elkaar aan tafel en ze hakken elkaar de pan in’ en ‘sommige mensen haten witte mannen’) heeft Spee voor QA definitief afgedaan. Een gesprek met een directeur die met zoveel minachting over samenwerking met activisten heeft gesproken, voelt voor hen onveilig.

Aan de andere kant heeft met name Roustayar bij de oude garde voor veel kwaad bloed gezorgd. Bij een commissievergadering in de gemeenteraad had hij forse kritiek op pinkwashing tijdens de botenparade en noemde hij Pride ‘een Koningsdagfeestje met regenboogsausje’. QA stelde alleen in gesprek te willen als volwaardige partner. Dat vindt SPA, dat zichzelf ziet als ervaren en bewezen succesvol organisator, te veel gevraagd van een nieuwe partij.

Bij SPA vinden ze QA vooral boos. Als er een opera wordt georganiseerd in het Muiderslot, is de vraag van QA: zijn de zangers wel lhbtq? Bij QA vinden ze SPA te veel een club van oude, witte cisgender homomannen, die geen oog heeft voor gemarginaliseerde groepen.

De lijst met pijnpunten uit het verleden is lang.

De eerste twee gesprekken, en het derde gesprek deels, gaan dan ook op aan het klaren van de lucht. Grieven worden uitgesproken.

Schetsmatig samengevat: QA ziet SPA als een commerciële sell-out, dat vooral een feest voor witte gaymannen wil organiseren. SPA op zijn beurt neemt QA niet serieus en vindt activisme iets anders dan een grootschalig feest organiseren.

Bij de gemeente weten ze: SPA heeft veel noten op zijn zang en er is altijd gedoe, meestal over geld, maar de organisatie heeft de afgelopen jaren ook goed werk geleverd. Maar toch, de deur moet open voor doelgroepen die zich niet herkennen of thuis voelen in het evenement. Inclusiviteit staat voor de gemeente voorop.

Compromis

Tijdens het derde gesprek kantelt de sfeer, en ontstaat meer respect voor elkaar. Het betekent voor de gemeente een basis om verder te praten. Het drukmiddel: als de partijen er onderling niet uitkomen, kan het ertoe leiden dat wordt geloot wie de organisatie krijgt. Boven de markt hangt zelfs de mogelijkheid dat de Pride helemaal niet doorgaat, een scenario dat Meliani het liefst wil voorkomen, zeker nadat tijdens de coronajaren was gebleken hoezeer het feest in de stad werd gemist.

De oproep van de gemeente: stap over jullie schaduw heen. Twee geluiden naast elkaar, daar wordt het misschien alleen maar beter van.

Langzaam maar zeker komen de partijen tot elkaar. Aanvankelijk wordt gesproken over een verdeling van de negen dagen die de Pride voorgaande jaren duurde. Drie voor QA en zes voor SPA, bijvoorbeeld. Maar QA wil niet het voorprogramma van SPA worden. Allebei vierenhalve dag is ook onbespreekbaar: beide partijen willen een vrijdag en zaterdag in hun programma.

De gemeente is gebonden aan de roosters van politie en brandweer. Er is maar ruimte voor één Pride Walk, één botenparade en één slotfeest op de Dam.

Uiteindelijk wordt het compromis van de Queer én Pride gekozen: twee volwaardige weken. Beide groepen krijgen hun beoogde paradepaardje: QA de Pride Walk, SPA de Canal Parade. Er wordt afgesproken elke maand te blijven samenkomen, onder begeleiding van de mediators.

Budgetbeslommeringen

De programmering over en weer wordt met argusogen gevolgd, ook vanwege de subsidieverdeling vanuit de gemeente. QA krijgt 125.000 euro van het evenementenbureau en 350.000 euro uit het diversiteitspotje, plus nog 75.000 euro extra uit de alliantie Pride & Zichtbaarheid.

SPA krijgt 250.000 euro van het evenementenbureau en 100.000 euro uit het diversiteitspotje. Simpel gezegd is het geld van het evenementenbureau bedoeld voor organisatie, in de wandelgangen ‘hekken en toiletten’ genoemd. Het diversiteitspotje is voor de inhoud.

De gemeente geeft QA meer subsidie, omdat de jonge organisatie een geheel nieuw programma in elkaar moet zetten. Bij SPA zien ze dat knarsetandend aan: ruim een half miljoen subsidie voor een programma dat in totaal eerder tienduizenden dan honderdduizend bezoekers trekt. Zelf zijn ze hun gehele budget al kwijt aan ‘hekken en toiletten’ tijdens de Canal Pride, waar 750.000 mensen op afkomen. Het is het grootste evenement van Amsterdam, groter nog dan Koningsdag.

De rest van de begroting, zo’n 2 miljoen euro, komt van sponsoring, met name van bedrijven die tijdens de Canal Pride meevaren – volgens SPA een financiële noodzaak, volgens QA pinkwashing.

Auditie

De gemeente zal het niet hardop zeggen, maar de komende Queer & Pride is toch een soort auditie. Dit najaar wordt gekeken wie de komende jaren Pride mag organiseren en of dat één partij wordt, of toch twee. Volgens velen heeft wethouder Meliani een huzarenstukje geleverd dit jaar, maar moeten de echt moeilijke keuzes nog komen.

En dan hangt ook de komst van de WorldPride in 2026, het wereldwijde evenement dat eens in de vijf jaar wordt gehouden, nog boven de markt. De mondale organisatie van de Pride, InterPride, kende de WorldPride afgelopen november namelijk toe aan Amsterdam, in plaats van aan Orlando.

SPA heeft echter een troef in handen. Volgens SPA is de WorldPride niet toegewezen aan de stad Amsterdam, maar aan henzelf als zuster­organisatie. Tot de voorwaarden voor een toewijzing behoort onder meer een jarenlang lidmaatschap van moederorganisatie InterPride en het bewijs dat al ten minste vijf jaar een financieel solide Pride in de betreffende stad is georganiseerd. Voorwaarden waaraan QA per definitie niet kan voldoen.

Dus mocht de gemeente QA de organisatie gunnen, dan kan de wereldorganisatie dreigen de WorldPride uit Amsterdam terug te trekken. Volgens SPA kan de gemeente daardoor niet om hen heen.

Eenzelfde tactisch spel speelde de – toen nog genoemd – Stichting Amsterdam Gay Pride al met het binnenhalen van EuroPride in 2016. Ook toen was er een stammenstrijd binnen de organisatie en werd een concurrerende partij zo buitenspel gezet. Mocht het allemaal zover komen, dan kan de gemeente QA wel nog faciliteren met een eigen week, voorafgaand aan de WorldPride. Maar rustig zal het de komende tijd niet worden.

De Queer & Pride start volgende week zaterdag met de Pride Walk. Het Zero Flags Project, nota bene van een van de Pride Walk-initiators, loopt niet meer mee. De 69 vlaggen hangen straks op het Museumplein.

Voor dit verhaal sprak Het Parool met meerdere betrokkenen op basis van anonimiteit, en kreeg ook de tekst van het convenant in handen. SPA en QA wilden ondanks verzoeken niet meewerken aan het artikel.