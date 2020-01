De een-na-laatste drumfanfare van Amsterdam stopt ermee

Marchingband ATM in winkelcentrum Boven ‘t Y in 2017. Beeld Dingena Mol

De huidige oefenlocatie op de Botterstraat in Noord gaat plat en er is geen alternatief gevonden. “Of het gebouw is te klein, of de omwonenden zijn – terecht – bang voor geluidsoverlast,” zegt Ruud van Neck van Marchingband ATM. Bovendien liep het aantal leden terug. “We waren gestart met een jeugdopleiding, maar mede door de onzekerheid over de huisvesting bleek ook dit geen garantie voor de toekomst.”

Verhuizen naar een ander stadsdeel om te repeteren is geen optie. “Kinderen kun je niet ‘s avonds laat naar huis alleen laten fietsen. Bovendien lopen de parkeerkosten behoorlijk op als je drie keer per week een paar uur repeteert, aldus Van Neck. “En zo vaak oefenen is wel nodig als je aan de top van Nederland wil blijven.”

Carpoolen

Om diezelfde reden ziet Van Neck het ook niet zitten om te fuseren met de laatst overgebleven fanfare in Amsterdam, Ons Genoegen, bij de Elandsgracht in de Jordaan. De zestien overgebleven leden van Marchingband ATM sluiten zich aan bij andere fanfares buiten de stad. “We gaan carpoolen. Ik ga naar Purmerend.”

De Marchingband ATM was aanwezig bij alle grote evenementen in de stad, zoals Sail, carnaval en Sinterklaas, maar trad ook veel op in het buitenland. Het afscheidsconcert in het Zonnehuis is ‘het laatste vuurwerk dat we teruggeven aan de stad,’ zegt Van Neck. De drumfanfare zwaait af met een reeks hoogtepunten uit 35 jaar muziekhistorie. “Denk aan een Hazes-medley en een medley met nummers van Abba.” Voor de gelegenheid telt de drumfanfare bij het afscheidsconcert veertig muzikanten. “Veel oud-leden grijpen de gelegenheid aan om ook mee te spelen.”

Vroeger waren er zo’n dertig Amsterdamse drumfanfares. De Marchingband ATM (Amsterdamse Twirling- en Marchingband) ontstond in 1984 uit een fusie tussen de noodlijdende verenigingen TTA (Tamboer en Trompetter Amsterdam) en ADSPOK (Amsterdam Drum- en ShowPeleton door Oefening Kunst). Met deze voorgangers meegerekend bestond de fanfare meer dan honderd jaar.

De naam ATM voluit wordt niet veel meer gebruikt, omdat twirlen er niet meer wordt ­gedaan. “Onze majorettes werden te oud en voelden er niet meer voor in een kort rokkie te twirlen,” tekende Het Parool op in een reportage over de Marchingband ATM in 2017.