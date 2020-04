De duurzame plannen van Amsterdam komen als geroepen

Zonnepanelen op het dak van de Hermitage Amsterdam. Beeld ANP

Het moest ‘een groene lente’ worden. Met die woorden verheugde GroenLinkswethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck zich in januari op het voorjaar. Eindelijk kon ze de uitgewerkte plannen van het in 2018 aangetreden stadsbestuur ontvouwen.

Het begon in februari met het voornemen een groot deel van de elektriciteit voor Amsterdammers binnen de gemeente op te wekken met ­zeventien nieuwe windmolens en honderd­duizenden zonnepanelen. In februari kwam de wethouder met een ‘routekaart’ die toont hoe de stad uitkomt op 55 procent minder broeikas­gassen in 2030.

Deze maand lanceerde ze nog drie duimdikke milieuplannen, met eerst een per buurt uit­gewerkte visie hoe de stad tot 2040 kan overschakelen op verwarming zonder aardgas. Daarna volgden plannen voor meer afvalscheiding en een ‘circulaire economie’, waarin afval niet meer bestaat – een visie die sterk werd ­beïnvloed door de wereldberoemde ‘donut­econoom’ Kate Raworth.

Mordicus tegen

Maar inmiddels ziet de wereld er heel anders uit dan in 2018, toen deze groene plannen na de verkiezingsoverwinning van GroenLinks in de grondverf waren gezet. Op het stadhuis van ­Amsterdam was natuurlijk geen rekening gehouden met een pandemie die de wereldeconomie lamlegt.

Onder het geweld van de coronacrisis dreigen klimaatplannen en andere duurzame ambities snel naar de achtergrond te verdwijnen. Zo ging het immers ook vanaf 2008, na de vorige wereldwijde crisis. De sterk gedaalde olieprijs maakt investeringen in groene energie in één klap een stuk minder aantrekkelijk. En dan is er nog de tergende onzekerheid waardoor iedereen de hand op de knip houdt.

In de gemeenteraad voedt het de twijfel bij de oppositie. Forum voor Democratie was al mordicus tegen en ook de VVD zal dinsdagavond in een debat over de routekaart grote vraagtekens zetten bij het voornemen om sneller te vergroenen dan de rest van Nederland.

VVD-duoraadslid Stijn Nijssen is zich rot geschrokken toen hij vorige week de wethouder vroeg wat het de samenleving gaat kosten als Amsterdam al in 2040 van het aardgas af wil, tien jaar eerder dan de rest van het land. Het antwoord: 9 miljard euro.

Dat was weliswaar een wilde schatting uit een studie die in 2018 al eens naar de gemeenteraad was gestuurd, maar toch. “Zijn deze ambities ideologisch gedreven? Zijn ze nog wel haalbaar en pragmatisch?” vraagt Nijssen zich af. “Je kunt niet blind zijn voor wat er in de wereld aan het gebeuren is.” Vanwege de coronacrisis dus.

Toch heeft Van Doorninck haar plannen deze maand doorgezet alsof er niets aan de hand is, maar niet omdat het stadsbestuur de ogen sluit voor de coronacrisis. Integendeel. Zowel de overgang op energiezuinige verwarming als de circulaire economie rond reparatie en her­gebruik brengen extra banen met zich mee, zo is de gedachte. Dus de duurzaamheidsplannen komen als geroepen.

Snel inzetten

“In een circulaire economie zijn heel veel handjes nodig,” zei de wethouder maandagavond tijdens een online uitgezonden talkshow in Pakhuis De Zwijger. “Ook al klinkt het misschien raar en staat ons hoofd er helemaal niet naar, hiermee hebben we een werkgelegenheidsplan dat snel kan worden ingezet.”

Vanuit Engeland zei Raworth: “Sinds het ­begin van deze eeuw zijn we al met meerdere crises geconfronteerd: de financiële crisis, de klimaatcrisis en nu de coronacrisis. Je kunt er niet eentje oplossen en de rest laten wachten. Het is onzinnig om de economie weer op te bouwen zoals die was. Er was geen krachtiger moment denkbaar dan dit moment.”