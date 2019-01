De dubbelgangers van de Nachtwacht zijn gevonden

De dubbelganger van Frans Banninck Cocq kwam het koppel tegen tijdens een bruiloft op oudejaarsavond. "Ik stoot Julius aan en we zien 'm allebei staan. Die man was verbaasd maar wilde graag meedoen. Sta je daar met champagne en heb je weer een persoon gevonden. Dubbel goede avond."



Grimeur

Zaterdag komen alle figuranten bij elkaar. Dan neemt de bekende grimeur Arjen van der Grijn alle hoofden goed onder de loep om te kijken welke pruiken en make-up in huis gehaald moeten worden.



In eerste instantie zouden de beelden in mei worden tentoongesteld op een expositie van Ubbink. Die data zijn nu verschoven naar juni. "We willen alles perfect hebben. En er komt ongelofelijk veel bij kijken."



Het enige koppel dat nog niet is gevonden zijn Rembrandt en zijn vrouw. De fotograaf wil namelijk twee beelden maken: een van het schilderij én een tegenshot van de schilderende Rembrandt zelf. "Maar we gaan 'm vinden, zeker weten."