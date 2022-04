De dronken Engelsen en vrijgezellenfeesten zijn terug op de Wallen: ‘De drukte is absurd’

Zaterdagavonddrukte op de wallen in amsterdam: de toeristen zijn terug. Beeld Joris van Gennip

Het is de avond van de dag die door christenen Stille Zaterdag wordt genoemd. Maar op de Wallen is het allesbehalve stil. De toeristen zijn terug in de stad en niets heeft zo’n grote aantrekkingskracht op ze als het red light district. Het is tien uur en op de Oudezijds Achterburgwal schuifelen duizenden mensen voetje voor voetje langs de ramen van de sekswerkers. Alleen op Koningsdag maak je elders in de stad zo’n drukte mee.

En ja hoor, ze zijn er allemaal weer: de groepen dronken Engelsen, de Italiaanse stelletjes die hand in hand lopen, de gezinnen die van een bezoek aan de rosse buurt een gezellig uitje met de kinderen maken en natuurlijk de luidruchtige vrijgezellenfeestvierders, die soms ook Nederlands zijn. Loop je dan in een jack met achterop in grote letters de tekst ‘Ik ben de lul’ en daaronder in kleinere letters ‘want ik ga trouwen.’

Bij Café del Mondo aan de Nieuwmarkt lijkt de drukte aan het begin van de avond, als het nog licht is, mee te vallen. “Kom zo maar even terug dan,” zegt Noah, de zoon van de baas van het café dat vorig jaar het nieuws haalde door uit protest tegen het coronabeleid het terras te openen. De laatste dagen zat dat terras weer gewoon even vol als voor corona. “We horen vooral Engels en Frans.”

Casa Rosso doet goede zaken

Stampvol is het bij Old Sailor, de klassieke Wallenkroeg op de Oudezijds. Een bestelling doen aan de bar is een uitdaging, want het duurt even voor je daar bent. De muziek komt maar nauwelijks uit boven de laten we zeggen nogal vocale bezoekers. Hier geen Engels of italiaans, maar vooral Nederlands, dat wordt gesproken met accenten van ver buiten de stad.

Buiten stijgt af en toe een gejuich op dat klinkt of er een doelpunt bij een voetbalwedstrijd wordt gescoord. Dat is de manier waarop de mensenmassa reageert als een man na bezoek aan een sekswerker weer op straat terugkeert. Veel hebben die sekswerkers dan ook niet te doen; hier wordt vooral gekeken. Goede zaken doen wel de sekstheaters, vooral het wereldberoemde Casa Rosso.

Op de Oudezijds staat een bijna bizar lange rij van mensen die allemaal bij Casa Rosso naar binnen willen. Dat kost ze inclusief twee drankje 47,50 euro per persoon. Tel uit je winst. Baas Jan Otten, een van de grote spelers op de Wallen, staat er nog steeds zelf aan de deur. Nou ja, hij zit tegenwoordig, in een rolstoel.

Misverstand

Absoluut niet blij met de teruggekeerde drukte zijn de leden van de Wallenwacht, een soort burgerwacht, voortgekomen uit bewonerscomité Stop De Gekte. Zoals ze dat in het weekend altijd doen, lopen ze groepsgewijs door de buurt en spreken ze bezoekers aan op ontoelaatbaar gedrag. Met zijn achten zijn ze vanavond, ieder gestoken in een geel hesje.

Keurige Amsterdammers zijn het, die overdag werken als bijvoorbeeld juridisch adviseur of archivaris. Met hun achternamen willen ze liever niet in krant, want niet alle ondernemers in de buurt zijn gediend van hun activiteiten. Bezoekers die lallend en schreeuwend door de straten trekken of op iemands stoep zitten te blowen, reageren doorgaans mild als ze daarop worden aangesproken door leden van de Wallenwacht.

Liesbeth (80 en seksuoloog): Maar het gebeurt ook wel dat mensen beginnen van ‘Hey, this is Amsterdam!’ Er is een wereldwijd misverstand dat hier alles mag. ”

Ook krijgen de leden van de Wallenwacht nogal eens te horen dat ze hier niet hadden moeten gaan wonen als ze zo’n probleem hebben met hoe het in de wijk toegaat. “Maar ik woon hier al dertig jaar,” zegt Teun (64) . “Begin jaren 90 was dit een heel andere wijk. Ik had geen enkele last van de prostitutie. Maar toen de gemeente de stad internationaal begon aan te prijzen als toeristische attractie is het hier een pretpark geworden. De drukte is absurd.”

Tyfusbende

Verschrikkelijke verhalen hebben de leden van de Wallenwacht te vertellen over wat zij als bewoners allemaal mee maken. “Ik kwam een keer thuis toen voor mijn deur een man lag te pissen,’ zegt Gijs (45). Verstaan we het goed, die man lág te pissen? “Ja, die lag languit, met zijn pik uit zijn broek. Lekker thuiskomen. Als ik ’s ochtends de deur uitga, moet ik weer uitkijken dat ik niet in de kots stap.”

Op de Oudezijds is de boel inmiddels vastgelopen. “Moet je je voorstellen dat hier een ambulance doorheen zou moeten,” zegt Teun. Moeizaam begeven twee politie-agenten zich per fiets door de menigte. Ze kennen de mensen van de Wallenwacht en zeggen gedag. Eén van de twee in het voorbijgaan: “Wat een tyfusbende, ik ben het nu al weer schijtzat.”