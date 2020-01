‘De drol’ van Armando krijgt nieuwe plek in Amstelveen

Der Bogen krijgt een andere plek in Amstelveen. Beeld Jakob Van Vliet

Dat meldt cultuurwethouder Herbert Raat (VVD) van Amstelveen. Uit een volksraadpleging blijkt dat 53 procent van de ondervraagden het Stadspark aanwijst als de meest geschikte nieuwe locatie. Een andere locatie, de toekomstige overkapping van de A9 bij het oude dorp van Amstelveen, moest het tegen tegen de groenstrook afleggen. De Armando Stichting heeft volgens Raat ook ingestemd met de verhuizing naar de nieuwe locatie.

Der Bogen, een bronzen boog van Armando die in 2015 op het Stadsplein verrees, is al sinds de oplevering spraakmakend. Het won sindsdien onder meer de Lelijkste Kunstwerk van Nederland-verkiezing, georganiseerd door een populair radiostation. In de lokale politiek werd geopperd om het beeld te ruilen tegen een ander werk.

Vorig jaar constateerde Raat dat het beeld op de locatie in het winkelhart van Amstelveen niet tot z’n recht kwam en kondigde aan dat het beeld dat 325.000 euro kostte, verplaatst moest worden.

Kindvriendelijk

Op het Stadsplein waar ook wekelijks een warenmarkt wordt gehouden, worden diverse kleurrijke keramische bankjes en ornamenten van kunstenaar Jan Snoeck teruggeplaatst. “Wij denken dat deze kindvriendelijke kunstwerken een waardige vervanging zijn,” zegt Raat. “Veel inwoners hebben herinneringen aan deze banken. Het zou mooi zijn als nieuwe generaties nieuwe herinneringen kunnen maken.”

Overigens bleek uit de volksstemming die hij organiseerde dat het beeld niet alleen maar tegenstanders kent: één op de tien deelnemers aan de enquête vond dat Der Bogen op de huidige locatie moet blijven staan.