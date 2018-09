De droge voetbalvelden zijn nog niet bespeelbaar

Met slootwater en pompinstallaties zijn de velden in stadsdeel Nieuw-west continu natgehouden. Sommige velden in de stad zijn halverwege augustus zelfs voor een tweede keer ingezaaid en bemest. Maar ondanks alle inspanningen kan de schade niet snel genoeg worden ingelopen.



Trainingen

De gemeente, die 85 van de velden met natuurlijk gras beheert, heeft in samenspraak met de KNVB een brief verstuurd naar de sportverenigingen. De boodschap: er kan in ieder geval tot 31 augustus niet op de grasvelden gevoetbald worden.

Maandag beginnen met de scholen ook de voetbaltrainingen.



Bij de meeste verenigingen is dat mogelijk, maar het zal in ieder geval op alle sportvelden in stadsdeel West de aankomende week stil zijn.