De dreigementen van Holleeder op dag 5: 'Ach, ik zeg maar gewoon wat'

Hij zou zus Sonja haar kaak breken, haar neus, en haar de bosjes in slaan. Ze mocht tossen om wie van haar kinderen 'eerst zou gaan' (zou worden vermoord).



Misdaadjournalist Peter R. de Vries verdiende 'de kogel', zei Holleeder in het ene 'gesprek'. In een ander: 'Pats, boem en hij ligt op de grond.'



Sonja 'kon ook altijd doodgeschoten worden op straat, net als dat vrouwtje gisteren', zei hij daags nadat bij haar om de hoek in Amstelveen Luana Lux Xaviera was geliquideerd voor de ogen van haar kinderen.



Uitgeschreven teksten

Het ging maar door, toen de rechtbank in de middag van dag vijf in Holleeders veelvoudige liquidatieproces de uitgeschreven teksten doorbladerde van de vele opnamen die zussen Astrid en Sonja heimelijk maakten van hun gesprekken met hun broer.



De zussen wilden door het opnemen van de confrontaties, waarvoor ze in hun visie hun levens waagden, de verklaringen onderbouwen die ze tegen hun broer hebben afgelegd. Daarin beschuldigen ze hem er onder meer van achter een trits liquidaties te zitten.



IJzingwekkende dreigementen

De buitenstaander kan in de gesprekken ijzingwekkende dreigementen horen, maar Holleeder vertelde de rechtbank dat je al die harde woorden in hun context moet zien. Dan blijft er welbeschouwd weinig van over.



"Ik zeg maar gewoon wat. Ik verzin op dat moment ter plekke een bedreiging en die uit ik gewoon. Daarom is het ook telkens weer wat anders wat ik roep."



Heinekenontvoering

Holleeder wilde in de gesprekken met Sonja vooral 'druk zetten' om er achter te komen waarom ze loog over de erfenis van zijn doodgeschoten mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout, haar man. Meer niet.



Dan erbij, de rechtbank moet niet denken dat Sonja echt onder de indruk is van dat gedreig. Zoals in de periode dat hij haar er van wilde weerhouden naar Amerika te reizen, naar de set waar de film over de Heinekenontvoering werd opgenomen waar hij fel tegen was.



Wat deed ze? Ze ging toch, samen met Peter R. de Vries die het boek over de ontvoering had geschreven, en poseerde voor een plaatje op Facebook ook nog eens met Anthony Hopkins, die Heineken speelde.