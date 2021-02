De dominee van IJburg is opnieuw het doelwit van hangjongeren

Noordijk is alert op dreiging, want hij is al eerder een doelwit geweest. Beeld Eva Plevier

Rond de kerkelijke gemeente De Binnenwaai op IJburg is het al een paar weken onrustig en daarbij moet vooral de protestantse dominee Alexander Noordijk het ontgelden.

“Kijk maar uit, anders gooien we nog een bom naar je.” Alexander Noordijk wist niet wat hij hoorde toen hij eind vorig jaar een groepje jongens vroeg om te stoppen met klieren. Bonzen op de ruiten, steentjes gooien, uitschelden, soms staan er zelfs jongens in de kerk om Noordijk van z’n werk te houden. “Ik vind dit echt niet tof meer. Ze hebben mij niet aangeraakt maar het werd gewoon steeds intimiderender.”

Noordijk is alert op dreiging, want hij is al eerder een doelwit geweest. In 2018 betrapte hij een tweetal terwijl ze een zware vuurwerkbom tegen de woning van Noordijk en zijn man bevestigden. Of de jongens die nu buiten rondhangen daar iets mee te maken hebben is onduidelijk, de schrik zat er goed.

Kerkhof

Vorige week stonden de jongens weer rond de Binnenwaai en escaleerde het. “Ik ben Ibrahim en jij moet naar het kerkhof,” beet een van hen Noordijk toe toen die naar huis wilde lopen. Ze gingen om hem heen staan, vlakbij, waardoor Noordijk in een hoek werd gedreven. De dominee belde 112, maar de politie had pas later die week succes. Een buurtbewoner zag het groepje ergens anders op IJburg een video opnemen en belde de politie, die de jongens aanhield.

Net als ten tijde van de vuurwerkbom is de vraag: waarom is Noordijk doelwit? Aannemelijk is dat het te maken heeft met zijn geaardheid. Noordijk is naast zijn werk op IJburg actief in de roze beweging en wordt als lhbtq-predikant vaak geïnterviewd in televisieprogramma’s. “Ik weet niet of het de enige aanleiding is, ze gebruiken het misschien ook als excuus voor hun intimiderende gedrag”, zegt Noordijk.

Komende zondag gaat Noordijk, samen met vertegenwoordigers van de moskee in de wijk, handtekeningen verzamelen voor een petitie die oproept tot een veilig IJburg, ongeacht, geloof, seksuele voorkeur of afkomst. Ook worden regenboogvlaggen uitgedeeld, zodat de buurt een statement kan maken.

De VVD in de gemeenteraad, en D66 in stadsdeel Oost, hebben inmiddels vragen gesteld aan het stadsbestuur over de kwestie.