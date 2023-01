De dodelijke vlucht van Bill en Sharona: twee moorden en met geld smijten in de duurste hotels

Bill C., voormalig eigenaar van een bedrijfje in gevelonderhoud.

Sharona de J. Ze omschrijft zichzelf op Twitter als ‘pornstar’, ‘onderdanig’ en ‘eigendom van Bill’. Beeld Twitter Sharona

Kamer 3.02 is leeg. Er liggen alleen nog kledingstukken en sigarettenpeuken in de hotelkamer. Geen Bill, geen Sharona. De achtervolging van het voortvluchtige stel heeft de politie naar het vijfsterrenhotel Legend The Grand in Amsterdam-Centrum gebracht. In de parkeergarage vinden rechercheurs de gestolen Renault Kadjar van hun slachtoffer. De moordverdachten zelf zijn ze net misgelopen.

Een dag eerder, op 11 juni 2021, is in een villa in de bossen van het Brabantse Lieshout het lichaam gevonden van Willem van der Willigen. De gepensioneerde zeventiger lag al zes weken in zijn huis. Doodgeslagen. Zijn auto is gestolen, de bankrekening geplunderd met zijn pincode. En alle sporen wijzen naar Bill en Sharona. De politie zit al snel in het kielzog van het stel dat als een soort Bonnie en Clyde op de vlucht is geslagen.

De politie ontdekt hoe de transseksuele sekswerker en haar vriend zes weken lang smeten met biljetten in de duurste hotels van de stad, maar na de ontdekking van het lichaam berooid onderdoken in het Amsterdamse dealerswereldje. Tien dagen worden de twee door de politie gevolgd en geobserveerd voor ze worden gearresteerd. Dat gebeurt vlak nadat ze nóg iemand hebben vermoord.

Kinky geklede dame

Het verhaal begint in een doorsnee hoekhuis in Hintham, bij Den Bosch. Het is het huis van Bill C. Ooit had de gescheiden vijftiger een bedrijf in gevelonderhoud. In coronatijd ziet de buurt hem vooral in zijn voortuintje halve liters bier drinken.

Het adres wordt pas berucht als een kinky geklede dame bij hem intrekt. In de winter zien buurtbewoners haar rondlopen in soms niet veel meer dan netkousen, een kort rokje en een topje. Eroverheen draagt ze een bontjas. Ook de zwartleren halsband om haar nek met metalen ring valt op. Sharona is haar naam, prostitutie haar professie.

Op haar Twitteraccount poseert ze in beha, met cowboyhoed en pilotenbril. Sharona omschrijft zichzelf als ‘pornstar’, ‘onderdanig’ en ‘eigendom van Bill’. Tussen haar tweets staan weinig verhullende naaktfoto’s. Verder verwijst ze op sociale media naar haar verleden vol operaties.

Ze is geboren als jongen, maar inmiddels vrouw. Als de bordelen in coronatijd dicht zijn, ontvangt Sharona in Hintham regelmatig mannen voor betaalde seks. Een van hen is de gepensioneerde Willem van der Willigen, ooit financieel directeur van textielconcern Gamma Holding.

[Tekst gaat door onder de foto]

De woning in Hintham waar Sharona bij Bill introk en de nodige klanten ontving. Beeld ED

De situatie in Hintham is vanwege de illegale prostitutie en huurachterstanden onhoudbaar. In februari 2021 wordt het stel op bevel van de rechter uit het hoekhuis gezet. De relatie tussen Bill en Sharona loopt op de klippen. Als de rijke Willem van der Willigen een paar maanden later hoort dat Sharona geen vast dak meer boven haar hoofd heeft, neemt hij haar tijdelijk in huis.

Jaloers

Van der Willigen woont midden in de bossen tussen Gerwen en Lieshout. Een villawijk verscholen tussen de bomen, vanaf de weg is alleen het puntje van het dak te zien. Met zijn vier hondjes is Van der Willigen er op zijn plek. De dagen vullen zich met hutten bouwen met de kleinkinderen, een kampvuur maken, of schaatsen op een van de twee vennen achter het huis. “In het bos had hij het goed. Het was voor hem klaar. Dit was waar hij wilde zitten de rest van zijn leven,” vertelde zoon Kik eerder in de krant.

Kik is het die zijn vader vindt op 11 juni 2021. Hij ligt dan – zo blijkt later uit politieonderzoek – al zes weken dood in zijn huis. De zeventiger is geslagen met een hamer en gewurgd. Bill is jaloers geweest, is het verhaal dat Sharona tijdens politieverhoren vertelt.

Een paar weken nadat zij was ingetrokken bij Van der Willigen had ze weer contact gekregen met Bill. Die zou de relatie van zijn ex met de Lieshoutenaar niet hebben kunnen verkroppen. Uiteindelijk reed hij naar de bosvilla, liet zichzelf via de achterdeur binnen en sloeg de in bed liggende Van der Willigen dood. En Sharona? Zij deed, vermoedt justitie, de achterdeur voor hem open.

[Tekst gaat door onder de foto]

Net zichtbaar tussen de bomen door: de bosvilla in Lieshout van de vermoorde Willem van der Willigen, voormalig topman Gamma Holding/Vlisco. Beeld Fotopersburo Bert Jansen

Huwelijksaanzoek in Krasnapolsky

In de lobby van hotel Krasnapolsky zit Bill op één knie. Twee weken eerder heeft hij iemand doodgeslagen, nu vraagt hij in Amsterdam zijn vriendin Sharona ten huwelijk. Er komt champagne op tafel, er wordt een selfie gemaakt. En dat alles op een nogal prominente plek in de stad. Waar Willem-Alexander en Máxima ooit hun bruiloftsfeest vierden, beleven nu twee junkies een romantische rendez-vous. Iedereen lijkt dat te mogen weten.

Het zegt iets over de bijna fatalistische vlucht van het stel. Alsof ze zich erbij hebben neergelegd dat ze uiteindelijk worden gepakt. De twee doen geen moeite onder de radar te blijven. Ze zijn er in Lieshout vandoor gegaan met de bankpassen, auto en telefoon van hun slachtoffer. Met die laatste beantwoorden ze in de naam van Van der Willigen ook berichten van zijn familie. Zo kan het zes weken duren voor hij wordt gevonden – een periode waarin het stel vrij spel heeft.

En veel geld. In Amsterdam dompelen ze zich onder in weelde: drugs in overvloed en overnachtingen in de duurste hotels van de stad. In een maand tijd gaat er 90.000 euro doorheen. Dat een camera ze vastlegt bij het pinnen met de bankpas van Van der Willigen, lijkt hen niet te deren, inschrijven bij de hotels doen ze onder eigen naam.

Op het tapijt gepoept

Zestien nachten verblijven ze in het Krasnapolsky, vijf nachten in Hotel Nes, zes nachten in Legend The Grand. Bij een van de hotels worden de twee eruit gezet, nadat een van hen in een hoek van de hotelkamer op het tapijt heeft gepoept.

Als de politie op 11 juni in Lieshout het lichaam vindt van Van der Willigen en een dag later uitkomt bij The Grand, is het stel gevlogen. Bill en Sharona zijn uitgeweken naar een bed and breakfast in de buurt van het Centraal Station. Gewoon online geboekt. “Zij waren het, definitely,” zegt de eigenaar een jaar later.

Dat ziet ook het observatieteam als dat op 16 juni voor het eerst tijdens de achtervolging staat te posten. En twee dagen later opnieuw. Het team ziet ze eten bij een restaurant op de Wallen. Later die avond moeten ze weg uit de B&B. De eigenaar heeft ontdekt dat ze drugs op de kamer gebruikten.

Amsterdamse gebruikerswereldje

Ze krijgen onderdak bij een dealer die Sharona kent. Het lijkt erop dat hun geld op is, blijkt uit een rondvraag in het Amsterdamse gebruikerswereldje. Drie nachten verblijven ze in een rijtjeshuis in De Baarsjes, daarna brengt de dealer hen naar een vriend van hem: Benito van Ommeren.

Van Ommeren heeft een appartementje tegenover De Hallen in West. Vanwege zijn gastvrijheid geniet de goedlachse Van Ommeren enige populariteit in daklozenkring: de deur staat voor hen vaak open. Maar wel in ruil voor wat drugs. Geen coke, geen heroïne? Dan geen onderdak. “Het was een lieve man,” zegt Hilmano van Velzen, die er zelf ooit logeerde. “Maar als hij wilde dat je vertrok, moest je ook weg zijn. Dan kon hij in een keer al je spullen op straat zetten.”

Zo moet het ook ongeveer bij Bill en Sharona zijn gegaan. Na drie avonden logeren wil Van Ommeren dat het stel vertrekt. Het geld is op en de volgende dag moet de Amsterdammer werken.

Als een vriend van hem de volgende dag langskomt, is het niet Van Ommeren die opendoet, maar Sharona. Ze heeft niet veel meer aan dan een panty, een bh en colbertje. Het is chaos in de keuken van de altijd zo propere Van Ommeren: de besteklade is uit het keukenkastje getrokken, de fruitschaal ligt aan diggelen. Bill en Sharona zitten op de bank.

“Toen klopte er al iets niet,” is Van Velzen overtuigd. “Benito van Ommeren was zo schoon dat je er zenuwachtig van werd. Hij zou er nooit een bende van maken.”

[Tekst gaat door onder de foto]

Het verzegelde appartement waar Bill C. en Sharona de J. werden opgepakt, in de Tollensstraat in Amsterdam-West. Beeld ED

Pandjeshuis en goudwisselkantoor

Een observatieteam houdt het appartement ondertussen in de gaten. Ook de gsm van Van Ommeren ligt onder de tap. Zo krijgen rechercheurs mee hoe er op die telefoon na een paar dagen wordt gezocht op ‘pandjeshuis’ en ‘goudwisselkantoor’.

Het observatieteam ziet Sharona het complex uitwandelen met een plastic tas met een laptop en beeldscherm. Pas als via de telefoon van Van Ommeren wordt geprobeerd het wachtwoord van zijn ING-rekening te veranderen, gaan bij de politie de alarmbellen af.

Na tien dagen observeren beukt een arrestatieteam op zaterdag 26 juni de voordeur in van het appartement op de tweede verdieping. Achter de bank, verstopt onder een matras, ligt het lichaam van Van Ommeren. Hij is tweeënhalf dag eerder, op een avond toen de politie stond te observeren, geslagen met een vaas en daarna gewurgd met een riem. Dezelfde riem die bij de aanhouding om de broek zit bij Bill.