De Dijk weer op de laatste plaats in de derde divisie

Amateurvoetbal

Het was een dramatisch weekeinde voor De Dijk. De ploeg van coach Kees Oostermeijer verloor met 1-0 van hekkensluiter Achilles'29 en omdat Eemdijk verrassend met 5-3 van de amateurs van Ajax won, staat De Dijk weer op de laatste plaats.



Zowel Achilles'29 als Eemdijk hebben twee punten meer dan De Dijk, dat vorig seizoen nog uitkwam in de tweede divisie. Zaak voor De Dijk in de resterende tien wedstrijden punten te pakken en zo de tweede degradatie op rij proberen te voorkomen. De eerste kans op punten is komend weekeinde thuis tegen concurrent Eemdijk.



Ajax verloor dus met 5-3 van die club. De doelpunten van Ajax waren van Kenneth Misa Danso, Toer Bouwman en Sonny Pronk. Ajax blijft op de twaalfde plaats staan.



AFC is weer koploper in de tweede divisie. De Amsterdammers wonnen zaterdag op sportpark Goed Genoeg met 2-0 (Kenny Teijsse en een eigen doelpunt) van Rijnsburgse Boys.



IJsselmeervogels ging later op de dag met 5-0 hard onderuit bij Kozakken Boys en daardoor heeft AFC weer evenveel punten als de club uit Spakenburg. AFC staat op basis van een beter doelsaldo (+31 om +19) op de eerste plaats.



JOS Watergraafsmeer moet de koppositie in de zondag eerste klasse A sinds gisteren delen. De ploeg van coach Cor ten Bosch ging met 3-0 bij Velsen, dat daardoor net als JOS nu 37 punten uit 18 wedstrijden heeft. Helemaal zuur voor JOS was dat nummer twee FC Boshuizen thuis met 2-1 verloor van AGB.



De KNVB heeft Real Sranang uit de zondag derde klasse C gehaald. Het bestuur van de club uit Oost had het verzoek gedaan omdat er volgens de clubleiding sprake was van 'structureel wangedrag' bij spelers van het eerste elftal. De KNVB heeft Real Sranang vanwege het terugtrekken een boete opgelegd. De resultaten tegen Real Sranang, dat met zeven punten op de laatste plaats stond, worden geschrapt. Ook zal er dit seizoen geen club rechtstreeks uit 3C degraderen.



Hockey

Justin Reid Ross speelde een opmerkelijke rol in de topper tussen Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam-keeper Jan de Wijkerslooth kreeg, in de 62ste minuut bij een 1-1 stand na aanmerkingen op de scheidsrechters over een gegeven strafcorner, een groene kaart en moest twee minuten op de strafbank.



Amsterdam had echter geen reservedoelman en Reid-Ross werd twee minuten op doel gezet. De strafcorner ging er niet in, maar Rotterdam kreeg een strafbal. Reid-Ross was kansloos (1-2). De Zuid-Afrikaanse international nam vijf minuten later revanche door uit een strafcorner de 2-2 eindstand op het bord te zetten.



Amsterdam blijft door het gelijke spel op de vijfde plaats staan in de mannenhoofdklasse. De hockeyers van Pinoké stonden tegen landskampioen Kampong na een kwartier met 2-0 achter. Het werd uiteindelijk 3-1 voor de club uit Utrecht. Alex Hendrickx maakte het doelpunt voor Pinoké, dat op de negende plaats staat in



De hockeysters van Amsterdam hebben de eerste wedstrijd na de winterstop moeizaam gewonnen van Pinoké. Het werd in het Amsterdamse Bos 4-3 voor de nummer twee van de ranglijst. Kitty van Male(2), Eva de Goede en Marijn Veen maakten de doelpunten voor Amsterdam, Kari Stam, Dana Luykx en Frédéric Malefason voor Pinoké.



Hurley was niet opgewassen tegen koploper Den Bosch en verloor met 3-0. Hurley staat op de zevende plaats en Pinoké is achtste.