De Dijk verliest opnieuw, AFC en OFC koploper

Amateurvoetbal

De Dijk en de zaterdag derde divisie zijn nog geen gelukkig huwelijk. De ploeg van nieuwe coach Kees Oostermeijer ging, na de 4-2 nederlaag tegen SteDoCo van vorige week, dit weekeinde in Ermelo met liefst 6-0 onderuit bij DVS'33. Oud Go Ahead Eagles-speler Maurice de Ruiter was met vier doelpunten de kwelgeest van De Dijk.



De amateurs van Ajax leken in dezelfde divisie thuis tegen ASWH op weg naar de eerste drie punten van het seizoen. De Amsterdammers stonden na een uur door doelpunten van Ralph Jurka en Ruben Adney met 2-0 voor. ASWH maakte echter snel de aansluitingstreffer (2-1) . De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht pakte door de 2-2 vlak voor tijd zelfs een punt. De Dijk speelt komend weekeinde thuis tegen Jong FC Groningen, Ajax gaat op bezoek bij koploper Quick Boys.



AFC heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de tweede divisie gewonnen. De ploeg van coach Uli Landvreugd was thuis met 1-0 te sterk voor Spakenburg. Net als een week eerder tegen Kozakken Boys was aanvaller Raily Ignacio de matchwinner. AFC is na twee duels met Jong Sparta als enige zonder puntverlies in de tweede divisie.



OFC is na de tweede overwinning gedeeld koploper in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan won thuis met 3-1 van TEC uit Tiel. Frank Schilder, Edip Biberoglu en een eigen doelpunt van TEC waren goed voor de overwinning. OFC gaat met Goes en Jong Volendam aan de leiding in de zondag derde divisie.



Swift gaat in de zaterdag hoofdklasse A voor een plaats bij de beste vijf clubs. De ploeg van coach Bart Logchies is het seizoen echter met een nederlaag begonnen. Smitshoek uit Barendrecht was met 2-1 te sterk. Daan Sutorius maakte uit een strafschop het doelpunt voor Swift.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. HDM werd thuis met 5-0 verslagen. Kelly Jonker was goed voor twee doelpunten en Maria Verschoor, Felice Albers en Marijn Veen maakten het vijftal goals vol. Hurley ging thuis met 2-1 onderuit tegen Laren (doelpunt Hurley van Gitte Michels). Pinoké verloor in Eindhoven met 3-0 van Oranje-Rood.



Justin Reid-Ross was vorige week in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Rotterdam door het missen van een strafbal nog de schlemiel bij de hockeyers van Amsterdam. De Zuid-Afrikaan nam gisteren met twee benutte strafcorners tegen Den Bosch revanche. Door een doelpunt van Boris Burkhardt won Amsterdam het duel met 3-0. Pinoké kon, ondanks een vroege voorsprong door een doelpunt van Matis Papa, niet stunten tegen Rotterdam. De Amsterdammers verloren met 3-1.



Honkbal

Amsterdam Pirates heeft zich voor het derde jaar op rij geplaatst voor de Holland Series om de landstitel. Door de drie zeges (2-0, 9-4 en 6-5) op Twins uit Rosmalen is de ploeg zeker van een plaats bij de bovenste twee clubs in de kampioensgroep. Tegenstander in de Holland Series is Neptunus uit Rotterdam, de afgelopen vijf jaar de landskampioen. Pirates, dat voor het laatst in 2011 kampioen werd, en Neptunus spelen deze week nog drie keer tegen elkaar om de eerste plaats in de kampioensgroep en daarmee het thuisvoordeel in de Holland Series.