De Dijk kondigt vierde afscheidsshow in Ziggo Dome aan

Zanger Huub van der Lubbe van De Dijk tijdens een optreden in de Ziggo Dome. Links gitarist Jelle Broek. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De drie eerder aangekondigde shows op 1, 2 en 3 oktober zijn al uitverkocht. Het worden de laatste grote concerten van De Dijk. Volgens organisator Agents After All was de vraag naar kaarten enorm en was er in de Ziggo Dome ‘onverwachts een plekje vrijgekomen’.

De Dijk-frontman Huub van der Lubbe (69) kondigde deze maand aan dat de band na 41 jaar stopt. De groep, vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, scoorde hits als Bloedend Hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is, en won diverse prijzen zoals de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008.