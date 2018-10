De Dijk hekkensluiter in derde divisie

Amateurvoetbal

De Dijk staat na acht wedstrijden met slechts één punt op de laatste plaats in de zaterdag derde divisie. De ploeg van coach Kees Oostermeijer verloor tegen Hoek al voor de zevende keer dit seizoen: 4-3. Dat terwijl De Dijk in Zeeland vijf minuten voor tijd door doelpunten van Kubilay Koylu (2) en Mick Christophersen met 3-2 voorstond. In de slotfase ging het alsnog mis voor de Amsterdammers. Omdat Achilles'29 verrassend won van ASWH is De Dijk de nieuwe hekkensluiter in de zaterdag derde divisie.



De amateurs van Ajax konden in dezelfde divisie wel lachen. Het elftal van coach Yuri Rose won voor de tweede wedstrijd op rij. ONS Sneek werd in Friesland door twee doelpunten van Kenneth Misa Danso met 2-0 verslagen. Ajax staat met zeven punten uit acht wedstrijden op de veertiende plaats.



AFC heeft door een 4-1 overwinning op Excelsior Maassluis na een week de koppositie terug in de tweede divisie. Daar zag het na de eerste helft op sportpark Goed Genoeg niet naar uit. De bezoekers stonden bij rust met 1-0 voor. Raily Ignacio (twee), Tim Linthorst en Fouad Belarbi bezorgden AFC toch de overwinning. AFC speelt volgende week in Rotterdam tegen nummer drie Jong Sparta, dat drie punten minder heeft dan de koploper.



OFC heeft in de zondag derde divisie in de Noord-Hollandse derby tegen ADO'20 een punt gepakt: 2-2. Reda Kharchouch maakte in Heemskerk de doelpunten voor OFC. De club uit Oostzaan eindigde de wedstrijd met negen spelers. Henry Opoku en Romano de Jonge kregen rood. Ook een speler van ADO'20 moest met rood van het veld. OFC staat op de vierde plaats in de zondag derde divisie met drie punten minder dan koploper Jong Volendam.



Basketbal

De basketballers van Apollo Amsterdam zijn het seizoen begonnen met een overwinning en een nederlaag. Na de 91-71 overwinning van donderdag tegen Basketball Academie Limburg werd zaterdag bij Aris Leeuwarden met 77-65 verloren. Dimeo van der Horst was in Friesland met 24 punten topscorer aan de kant van Apollo. Bij de Amsterdammers ontbrak Matthew van Tongeren. Hij speelt momenteel mee op de 3x3 basketbal World Tour in Azië.



Handbal

Op de handbalsters van VOC staat vooralsnog dit seizoen aanvallend geen maat. De teller staat na vier gewonnen wedstrijden op 175 doelpunten voor de landskampioen uit Amsterdam-Noord. Ook SEW kon VOC dit weekeinde in de Noord-Hollandse derby niet afstoppen. Het werd in Nibbixwoud 43-20 voor VOC. VOC staat samen met Quintus bovenaan in de vrouweneredivisie. De ploeg uit Kwintsheul maakte 120 doelpunten in vier duels.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben de derby tegen Hurley met de nodige moeite gewonnen. Kitty van Male maakte uit een strafcorner de enige treffer van de wedstrijd. Pinoké won met 3-2 van Bloemendaal. Anna O'Flanagan, vorig seizoen nog Bloemendaal, maakte het winnende doelpunt. Amsterdam staat na de winst op Hurley op de tweede plaats met een punt minder dan koploper Den Bosch. Pinoké staat op de zevende plaats, Hurley is achtste.



De hockeyers van Amsterdam hadden een gemakkelijke middag tegen Tilburg. Door doelpunten van Justin Reid-Ross (twee), Mirco Pruyser (twee), Jan-Willem Buissant, Valentin Verga en Teun Rohof won Amsterdam met 7-1. Pinoké speelde in Den Haag met 2-2 gelijk tegen Klein Zwitserland. Alexander Hendrickx en Matis Papa maakten de doelpunten voor Pinoké. Amsterdam staat op de vijfde plaats en Pinoké is negende in de hoofdklasse.